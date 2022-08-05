5 августа: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 5 августа

5 августа в Украине и во всем мире отмечают несколько интересных праздников и среди них Международный день пива. Кроме того, 5 августа чествуют Почаевскую Икону Божией Матери. Какие праздники 5 августа — читайте в материале STB.UA.

Фото — Pixabay.com

5 августа ― праздники:

Международный день пива ;

Международный день светофора;

Международный день пива отмечается в первую пятницу августа. Ранее праздник был привязан к 5 августу, однако по общему согласию было решено посвятить вечер пятницы. Праздник впервые отпраздновали в 2007 году в Санта-Круз, Калифорния по инициативе Джесси Авшаломова, американского владельца бара. Уже в 2011 году его отмечали в 23 странах. В следующем году 203 страны провели пивные фестивали 5 августа. Плавающая дата стала, потому что не всегда 5 августа приходилось на пятницу, а праздник перед выходными дает возможность веселиться еще два дня. Сначала празднование только предполагало больше пива и закусок к нему – сыра, бургеров или мяса. Позже праздник стал возможностью пивоварням показать свой товар, прорекламировать себя самим. А организаторы фестивалей подумали о том, что можно добавить капельку национальной культуры к празднованию.

Напоминаем, употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Международный день светофора отмечается 5 августа ежегодно. Праздник посвящен самому первому прообразу светофора, после которого были созданы аппараты, к которым мы привыкли. Предшественник современных светофоров был установлен 5 августа 1914 года в Америке в городе Кливленд. Это был газовый фонарь из чугуна и высотой 8 метров. У него были зеленые и красные сигналы. А уже первый светофор с тремя сигналами изобрел британец Джей Найт в 1868 году. Этот светофор был установлен в Лондоне у парламента, имел два семафорных крыла и управлялся вручную. Первый светофор в Украине был установлен в 1936 году в Харькове. Конечно, он уже не управлялся вручную, а впоследствии был подключен к системе светофоров. Сейчас в Украине светофоры преимущественно с таймерами времени, часто попадаются указатели скорости движения для проезда по зеленой волне, с дополнительными световыми полосками, чтобы привлекать внимание водителей. Для пешеходов с недостатками зрения светофоры тикают и озвучивают команды вслух.

Больше на тему: Как празднуют международный день пива в разных странах мира

5 августа ― церковные праздники:

Почаевской Иконы Божией Матери;

Мучеников Трофима, Теофила и тех, кто с ними;

Почаевскую Икону Божией Матери чествуют 5 августа каждый год. Это чудотворная икона Божией Матери, одна из самых почитаемых православными христианами, и признаваемая католической церковью. Сохраняется в Почаевской Лавре ― город Почаев, Кременецкого района, Тернопольской области. Происхождение иконы не выяснено. Икона написана древним византийским стилем, поэтому могла быть создана либо в Византии, либо в Болгарии. 1597 монастырю ее подарила состоятельная вдова луцкого земского судьи Анна Гойская, владевшая Почаевым. «Богоматери Почаевской» приписывают защиту монастыря от татарского нападения, который произошел в начале августа 1675 г. Дело в том, что монастырь был плохо укреплен, но при этом нападение удалось отбить. Кроме того, иконе приписывают чудотворные эффекты еще тогда, но так сложилось, что почти нет этому подтверждений. Образ Почаевской Божией Матери, считающейся небесной покровительницей Волыни, был очень популярен по всей Украине, а также в других православных странах.

До сих пор к иконе Божией Матери Почаевской обращаются за исцелением от слепоты, устаревших болезней, а также за освобождением пленных.

Мучеников Трофима, Теофила и тех, кто с ними чествует 5 августа. О них известно мало. Жили они в конце ІІІ ст. н.е. и стали известны во время правления императора Диоклетиана, который правил с 284 по 305 в Римской империи и инициировал гонения на христиан. По приказу императора Диоклетиана, Трофима, Теофила и тринадцать их братьев во Христе поймали и предложили поклоняться языческим божествам. Когда все отказались, их стали пытать с целью убить или изменить мнение. Мученики они были подвешены на дереве, затем язычники принялись мучить тела их острым железом, а также бросали в них камнями; наконец, перебив у них голени, бросили их на костер. Однако в тот момент Бог сделал так, чтобы они вышли невредимые из огня. Разъяренные солдаты убили их всех, отрубив головы.

5 августа ― День ангела:

Ежегодно именины 5 августа отмечают Андрей, Виталий, Теодор, Трофим, Федор и Анна.

5 августа ― приметы и традиции:

Приснился сегодня хлеб – к ссоре;

Филин стучит громко — к похолоданию;

Туман вечером по земле стелется — к жаре.

5 августа ― что можно делать и что нельзя делать:

Нельзя есть сырые ягоды калины ― к неудаче в любви;

Надо есть ягоды малины, они сегодня к большому счастью и взаимным чувствам.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.