Международный день пива 2022: когда празднуется и факты о празднике

Как празднуют международный день пива в разных странах мира

Сегодня, 5 августа — Международный день пива. Как зарождалась традиция празднования, как отмечают Международный день пива в разных странах мира, а также интересные факты о хмельном напитке читайте в нашем материале.

История

Традиционно Международный день пива отмечают в первую пятницу августа. Этот день был выбран не случайно — он максимально отдален от других праздников посвященных пиву. Кроме того, этот алкогольный напиток лучше всего подходит под погоду в августе. Раньше дата была фиксированной — 5 августа, позже она стала “плавающей” потому, что после пятницы у вас есть два выходных, чтобы отойти от празднования.

Придумал и основал праздник Джесси Авшаломов — американский владелец бара 10 лет назад. Всего лишь за 4 года, из небольшого фестиваля он превратился в международный, и в 2011 его отмечали уже в 23 странах. А в 2012 пивные фестивали приуроченные празднику проводят в 203 странах по всему миру.

Как отмечают Международный день пива

Наиболее популярен Международный день пива в США и Европе. Там его отмечают с особым масштабом — устраивают фестивали, на которых проводят “пивные” игры и конкурсы. Местные пивовары представляют к празднику свои, уникальные виды напитка. В пабах гостей угощают пивом, проводят дегустации редких или совершенно новых сортов. Обычно, в этот день пивные заведения работают, начиная с самого утра и заканчивая поздней ночью, чтобы каждый ценитель хмельного мог порадовать себя любимым напитком.

Существует даже своя, традиционная игра для праздника — пиво-понг. Играть в нее нужно так: Игроки делятся на две команды и по очереди бросают мячик для пинг-понга через стол, стараясь попасть им в кружку с пивом, которая стоит на другом конце стола. В случае попадания в кружку соперника — ее содержимое необходимо выпить. Побеждает та команда, которая первая устранит все пивные кружки своего соперника.

Интересные факты о пиве

Прямо сейчас примерно 0,7% всего населения планеты находится в состоянии алкогольного опьянения от пива. Пиво — один из старейших алкогольных напитков в мире. Предполагаемое время его изобретения — начало эпохи неолита — 9500 год до нашей эры. Самое крепкое в мире пиво — “Змеиный Яд” от компании “Brewmeister”, оно содержит 67,5 процентов объемной доли спирта. Мировой лидер по объемам производства пива — бельгийская компания AB-InBev. Она выпускает напиток под марками Budweiser(Bud), Corona, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Staropramen, Taller, Beck’s, Lowenbrau и не только. Компания выпускает в год 358,8 миллионов гектолитров пива. Больше всего пива пьют в Чехии, на одного жителя страны, там приходится 156 литров в год. Второе место занимает Ирландия — 131 литр на человека в год. Третье — Германия с 115 литрами. Исследования, опубликованные в American Journal of Epidemiology показали — бутылка пива в день снижает риск образования камней в почках на 40% Существует около 400 различных видов пива. Помимо традиционных — лагера, пилснера, стаута и элей, существует пиво со вкусом пиццы, банана, арбуза, шоколадного пончика и кофе. Пиву посвящено множество песен, например, всем известные — Дискотека Авария — Пей пиво!, Дюна — Губит людей не пиво, Сектор Газа — Пиво, Тролль гнет ель — хорошо быть пивоваром, ZZ-Top — Beer drinkers hell raisers, Tom Waits — Warm Beer Cold Women. Самое дорогое в мире пиво — Vielle Bon Secours, объемом 12 литров. Стоит она 1 000$. Купить ее можно только в лондонском пабе Bierdrome и заказать ее можно минимум на двоих. Хмель — та же группа цветущих растений, что и марихуана, но она не имеет наркотического эффекта.



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