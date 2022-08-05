5 серпня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 5 серпня

5 серпня в Україні та в усьому світі відзначають декілька цікавих свят і серед них Міжнародний день пива. Крім того, 5 серпня вшановують Почаївську Ікону Божої Матері. Які свята 5 серпня — читайте у матеріалі STB.UA.

Фото – Pixabay.com

5 серпня ― свята:

Міжнародний день пива ;

Міжнародний день світлофора;

Міжнародний день пива відзначаються у першу п’ятницю серпня. Раніше свято було прив’язане до 5 серпня, проте за загальною згодою було вирішено присвятити йому вечір п’ятниці. Свято вперше відсвяткували в 2007 році в Санта-Круз, Каліфорнія з ініціативи Джессі Авшаломова, американського власника бару. Вже у 2011 його відзначали у 23 країнах. наступного року 203 країни провели пивні фестивалі 5 серпня. Плаваючою дата стала, тому що не завжди 5 серпня припадало на п’ятницю, а свято перед вихідними дає можливість веселитися ще два дні. Спочатку святкування тільки передбачало більше пива та закусок до нього ― сиру, бургерів чи м’яса. Пізніше ж свято стало можливістю пивоварням показати свій товар, прорекламувати себе самим. А організатори фестивалів подумали про те, що можна додати крапельку національної культури до святкування.

Нагадуємо, вживання алкоголю шкодить вашому здоров’ю.

Міжнародний день світлофора святкують 5 серпня щороку. Свято присвячене найпершому прообразу світлофора, після якого були створені апарати, до яких ми тепер звикли. Попередник сучасних світлофорів був встановлений 5 серпня 1914 року в Америці у місті Клівленд. Це був газовий ліхтар, зроблений із чавуну та заввишки 8 метрів. Він мав зелений і червоний сигнали. А вже перший світлофор із трьома сигналами винайшов британець Джей Найт в 1868 році. Цей світлофор був встановлений у Лондоні біля парламенту, мав два семафорних крила і управлявся вручну. Перший світлофор в Україні був встановлений в 1936 році у Харкові. Звісно, він вже не керувався вручну, а був згодом підключений до системи світлофорів. Нині в Україні світлофори переважно із таймерами часу, часто попадаються вказівники швидкості руху для проїзду зеленою хвилею, з додатковими світловими смужками, щоб привертати увагу водіїв. Для пішоходів із вадами зору світлофори цокають та озвучують команди вголос.

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5 серпня ― церковні свята:

Почаївської Ікони Божої Матері;

Мучеників Трофима, Теофіла і тих, що з ними;

Почаївську Ікону Божої Матері вшановують 5 серпня щороку. Це чудотворна ікона Божої Матері, одна з найшанованіших православними християнами, і яка визнається католицькою церквою. Зберігається в Почаївській Лаврі ― місто Почаїв, Крем’янецького району, Тернопільської області. Походження ікони не з’ясоване. Ікона написана давнім візантійським письмом, відтак могла бути створена або у Візантії, або в Болгарії. 1597 року монастирю її подарувала заможна вдова луцького земського судді Анна Гойська, яка володіла Почаєвим. «Богоматері Почаївській» приписують захист монастиря від татарського нападу, який стався на початку серпня 1675 р. Річ у тому, що монастир був погано укріплений, але попри те напад вдалося відбити. Крім того, іконі приписують чудотворні ефекти ще тоді, але, так склалося, що майже немає цьому підтверджень. Образ Почаївської Божої Матері, яка вважається небесною покровителькою Волині, був дуже популярний по всій Україні, а також у інших православних країнах.

Досі до ікони Божої Матері Почаївської звертаються за зціленням від сліпоти, застарілих хвороб, також за визволенням полонених.

Мучеників Трохима, Теофіла і тих, що з ними вшановують 5 серпня. Про них відомо мало. Жили вони наприкінці ІІІ ст. н.е. та сталі відомі під час правління імператора Діоклетіана, який правив з 284 р. по 305 р. у Римській імперії та ініціював гоніння на християн. За наказом імператора Діоклетіана, Трофима, Теофіла і тринадцять їхніх братів у Христі впіймали та запропонували поклонятися язичницьким божествам. Коли всі відмовилися, їх стали катувати з метою вбити або змінити думку. Мученики вони були підвішені на дереві, потім язичники почали мучити тіла їх гострим залізом, а також кидали в них камінням; нарешті, перебивши у них гомілки, кинули їх на вогнище. Проте, у той момент Бог зробив так, щоб вони вийшли неушкоджені з вогню. Розлючені солдати вбили їх усім через відрубання голови.

5 серпня ― День ангела:

Щороку іменини 5 серпня святкують Андрій, Віталій, Теодор, Трохим, Федір та Анна.

5 серпня ― прикмети і традиції:

Приснився сьогодні хліб ― до сварки;

Філін гупає гучно ― до похолодання;

Туман ввечері по землі стелиться ― до спеки.

5 серпня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна їсти сирі ягоди калини ― до невдачі в любові;

Треба їсти ягоди малини, вони сьогодні до великого щастя та взаємних почуттів.

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