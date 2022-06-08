Коли день ангела Альони у 2022 році? Вітання у віршах

День ангела Альони 2022 (іменини Альони) за православним календарем святкують 9 разів на рік:

28 січня;

19 березня;

3 червня;

8 червня;

10 червня;

24 липня;

10 серпня;

17 вересня;

12 листопада.

Знаючи дату дня ангела Альона, ви завжди зможете вчасно привітати всіх близьких із цим ім’ям та підняти їм настрій.

Значення імені Альона

Ім’я Альона має далеко не одне походження, воно має – українське, російське, білоруське, грецьке, католицьке та православне походження. Значення імені Альона в перекладі з грецької означає “факел”, “сонячна” або “сяюча”.

Альона зазвичай має багато друзів, які цінують її за доброту, щирість, чесність та вміння підтримати у скрутну хвилину. Навіть подейкують, що спілкування з людьми є її стихією, часто власниці імені Альона є топ-менеджерами у роботі з клієнтами в різних галузях, оскільки спілкування та комунікабельність – це точно їхній шлях. Альона дуже творча особистість і працелюбна, тому часом їй під силу навіть найскладніші завдання.

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Вітання з Днем ангела Альони у віршах

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З днем ангела Альони тебе я вітаю,

І щиро тобі від серця бажаю,

Щоб було все так, як бажаєш,

І щоб виходило все те, про що мріялося!

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В день ангела Альони я тебе вітаю,

І від щирого серця тобі бажаю,

Щоб мрії твої справджувалися,

І все задумане виконувалося!

Щоб кожен день був наповнений теплом,

Турботою, ласкою, ніжністю, а смуток – геть!

Нехай все бажане прийде до тебе,

Ти головне будь завжди вірна собі!

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З Днем ангела Альони поспішаю привітати,

І теплі слова вітання надіслати.

Нехай буде казковим життя твоє,

І найпрекраснішими подіями сповнене!

Нехай часто буде у тебе все добре,

Щоб не доводилося пізнавати, як буває важко,

Щоб усе, чого хочеш ти,

Ставало реальністю з мрії!

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