Міжнародний день пива 2022: коли святкується та факти про свято

Як святкують міжнародний день пива в різних країнах світу

Сьогодні, 5 серпня – Міжнародний день пива. Як народжувалась традиція святкування, як відзначають Міжнародний день пива в різних країнах світу, а також цікаві факти про хмільний напій читайте в нашому матеріалі.

Історія

Традиційно Міжнародний день пива відзначають в першу п’ятницю серпня. Цей день був обраний не випадково – він максимально віддалений від інших свят присвячених пиву. Крім того, цей алкогольний напій найкраще підходить під погоду в серпні. Раніше дата була фіксованою – 5 серпня, пізніше вона стала “плаваючою” тому, що після п’ятниці у вас є два вихідних, аби відійти від святкування.

Придумав і заснував свято Джессі Авшаломов – американський власник бару 10 років тому. Усього лише за 4 роки, з невеликого фестивалю він перетворився в міжнародне свято, і у 2011 його відзначали вже в 23 країнах. А в 2012 пивні фестивалі приурочені святу проводять в 203 країнах по всьому світу.

Як відзначають Міжнародний день пива

Найбільш популярний Міжнародний день пива в США та Європі. Там його відзначають з особливим масштабом – влаштовують фестивалі, на яких проводять “пивні” ігри та конкурси. Місцеві пивовари представляють до свята свої, унікальні види напою. У пабах гостей пригощають пивом, проводять дегустації рідкісних або зовсім нових сортів. Зазвичай, в цей день пивні заклади працюють, починаючи з самого ранку і закінчуючи пізно вночі, аби кожен поціновувач хмільного міг порадувати себе улюбленим напоєм.

Існує навіть своя, традиційна гра для свята – пиво-понг. Грати в неї потрібно так: Гравці діляться на дві команди і по черзі кидають м’ячик для пінг-понгу через стіл, намагаючись потрапити їм в кухоль з пивом, який стоїть на іншому кінці столу. У разі попадання в кружку суперника – її вміст необхідно випити. Перемагає та команда, яка перша усуне всі пивні кухлі свого суперника.

Цікаві факти про пиво

Саме зараз приблизно 0,7% всього населення планети перебуває в стані алкогольного сп’яніння від пива.

Пиво – один з найстаріших алкогольних напоїв у світі. Приблизний час його винаходу – початок епохи неоліту – 9500 рік до нашої ери.

Найміцніше в світі пиво – “Зміїний Яд” від компанії “Brewmeister”, воно містить 67,5 відсотків об’ємної частки спирту.

Світовий лідер за обсягами виробництва пива – бельгійська компанія AB-InBev. Вона випускає напій під марками Budweiser (Bud), Corona, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Staropramen, Taller, Beck’s, Lowenbrau і не тільки. Компанія випускає в рік 358,8 мільйонів гектолітрів пива.

Найбільше пива п’ють в Чехії, на одного жителя країни, там доводиться 156 літрів на рік. Друге місце займає Ірландія – 131 літр на людину в рік. Третє – Німеччина з 115 літрами.

Дослідження, опубліковані в American Journal of Epidemiology показали – пляшка пива в день знижує ризик утворення каменів у нирках на 40%

Існує близько 400 різних видів пива. Крім традиційних – лагера, пілснера, стаута та елів, існує пиво зі смаками піци, банана, кавуна, шоколадного пончика і кави.

Пиву присвячено безліч пісень, наприклад, всім відомі – Дискотека Авария – Пей пиво !, Дюна – Губит людей не пиво, Сектор Газа – Пиво, Троль гнет ель – хорошо быть пивоваром, ZZ-Top – Beer drinkers hell raisers, Tom Waits – Warm Beer Cold Women.

Найдорожче в світі пиво – Vielle Bon Secours, об’ємом 12 літрів. Коштує воно 1 000 $ і купити його можна тільки в лондонському пабі Bierdrome, крім того, замовити його можна мінімум на двох.

Хміль – та ж група квітучих рослин, що і марихуана, але він не має наркотичного ефекту.





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