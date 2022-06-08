Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Когда день ангела Алёны в 2022 году? Поздравления в стихах

08.06.2022

День ангела Алёны 2022 (именины Алёны) по православному календарю празднуют 9 раз в году:

  • 28 января;
  • 19 марта;
  • 3 июня; 
  • 8 июня;
  • 10 июня;
  • 24 июля;
  • 10 августа;
  • 17 сентября;
  • 12 ноября.

den-angela-alyony

Зная дату дня ангела Алёны, вы всегда сможете вовремя поздравить всех близких с данным именем и поднять им настроение.

Значение имени Алёна

Имя Алёна имеет далеко не одно происхождение, оно имеет — украинское, русское, белорусское, греческое, католическое и православное происхождение. Значение имени Алёна в переводе с греческого означает “факел”, “солнечная” или же “сияющая”. 

Алёна как правило имеет много друзей, которые ценят ее за доброту, искренность, честность и умение поддержать в трудную минуту. Даже поговаривают, что общение с людьми является ее стихией, часто собственницы имени Алёна являются топ-менеджерами в работе с клиентами в различных отраслях, так как общение и коммуникабельность — это точно их стезя. Алёна очень творческая личность и трудолюбивая, поэтому порой ей под силу даже самые сложные задачи.

Поздравления с Днем ангела Алёны в стихах

****

С днем ангела Алёны тебя я поздравляю,

И искренне тебе от всей души желаю,

Чтоб было все так, как желаешь,

И чтоб получалось все то, о чем мечталось!

s-dnem-angela-alyona

****

В день ангела Алёны тебя я поздравляю,

И от всего сердца тебе желаю,

Чтобы мечты твои сбывались,

И все задуманное исполнялось!

Чтоб каждый день был наполнен теплотой, 

Заботой, лаской, нежностью, а грусть — долой!

Пусть все желанное придет к тебе,

Ты главное будь всегда верна себе!

alena-den-angela

****

С Днем ангела Алёны спешу поздравить,

И теплые слова поздравления отправить.

Пусть будет сказочною жизнь твоя, 

И самыми прекрасными событиями полна!

Пусть часто будет у тебя все хорошо,

Чтобы не приходилось познавать, как бывает тяжело,

Чтоб все, чего так хочешь ты,

Становилось реальностью из мечты!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить