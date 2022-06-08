Когда день ангела Алёны в 2022 году? Поздравления в стихах
День ангела Алёны 2022 (именины Алёны) по православному календарю празднуют 9 раз в году:
- 28 января;
- 19 марта;
- 3 июня;
- 8 июня;
- 10 июня;
- 24 июля;
- 10 августа;
- 17 сентября;
- 12 ноября.
Зная дату дня ангела Алёны, вы всегда сможете вовремя поздравить всех близких с данным именем и поднять им настроение.
Значение имени Алёна
Имя Алёна имеет далеко не одно происхождение, оно имеет — украинское, русское, белорусское, греческое, католическое и православное происхождение. Значение имени Алёна в переводе с греческого означает “факел”, “солнечная” или же “сияющая”.
Алёна как правило имеет много друзей, которые ценят ее за доброту, искренность, честность и умение поддержать в трудную минуту. Даже поговаривают, что общение с людьми является ее стихией, часто собственницы имени Алёна являются топ-менеджерами в работе с клиентами в различных отраслях, так как общение и коммуникабельность — это точно их стезя. Алёна очень творческая личность и трудолюбивая, поэтому порой ей под силу даже самые сложные задачи.
Поздравления с Днем ангела Алёны в стихах
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С днем ангела Алёны тебя я поздравляю,
И искренне тебе от всей души желаю,
Чтоб было все так, как желаешь,
И чтоб получалось все то, о чем мечталось!
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В день ангела Алёны тебя я поздравляю,
И от всего сердца тебе желаю,
Чтобы мечты твои сбывались,
И все задуманное исполнялось!
Чтоб каждый день был наполнен теплотой,
Заботой, лаской, нежностью, а грусть — долой!
Пусть все желанное придет к тебе,
Ты главное будь всегда верна себе!
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С Днем ангела Алёны спешу поздравить,
И теплые слова поздравления отправить.
Пусть будет сказочною жизнь твоя,
И самыми прекрасными событиями полна!
Пусть часто будет у тебя все хорошо,
Чтобы не приходилось познавать, как бывает тяжело,
Чтоб все, чего так хочешь ты,
Становилось реальностью из мечты!