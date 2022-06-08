День ангела Алёны 2022 (именины Алёны) по православному календарю празднуют 9 раз в году:

28 января;

19 марта;

3 июня;

8 июня;

10 июня;

24 июля;

10 августа;

17 сентября;

12 ноября.

Зная дату дня ангела Алёны, вы всегда сможете вовремя поздравить всех близких с данным именем и поднять им настроение.

Значение имени Алёна

Имя Алёна имеет далеко не одно происхождение, оно имеет — украинское, русское, белорусское, греческое, католическое и православное происхождение. Значение имени Алёна в переводе с греческого означает “факел”, “солнечная” или же “сияющая”.

Алёна как правило имеет много друзей, которые ценят ее за доброту, искренность, честность и умение поддержать в трудную минуту. Даже поговаривают, что общение с людьми является ее стихией, часто собственницы имени Алёна являются топ-менеджерами в работе с клиентами в различных отраслях, так как общение и коммуникабельность — это точно их стезя. Алёна очень творческая личность и трудолюбивая, поэтому порой ей под силу даже самые сложные задачи.

Поздравления с Днем ангела Алёны в стихах

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С днем ангела Алёны тебя я поздравляю,

И искренне тебе от всей души желаю,

Чтоб было все так, как желаешь,

И чтоб получалось все то, о чем мечталось!

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В день ангела Алёны тебя я поздравляю,

И от всего сердца тебе желаю,

Чтобы мечты твои сбывались,

И все задуманное исполнялось!

Чтоб каждый день был наполнен теплотой,

Заботой, лаской, нежностью, а грусть — долой!

Пусть все желанное придет к тебе,

Ты главное будь всегда верна себе!

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С Днем ангела Алёны спешу поздравить,

И теплые слова поздравления отправить.

Пусть будет сказочною жизнь твоя,

И самыми прекрасными событиями полна!

Пусть часто будет у тебя все хорошо,

Чтобы не приходилось познавать, как бывает тяжело,

Чтоб все, чего так хочешь ты,

Становилось реальностью из мечты!

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