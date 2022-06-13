Куда пойти в Киеве? Топ-10 заведений с необычным мороженым

Вы уже узнали топ-7 семейных ресторанов, куда в Киеве можно пойти с ребенком. Сегодня мы продолжаем тему досуга и поговорим о любимом лакомстве детей и взрослых, но в совершенно непривычном для нас виде! Мороженое со вкусом белых грибов, вина, лаванды, «Киевского» торта и даже бургер и салат с мороженым – все это можно попробовать, не выезжая из столицы. Читайте в материале подробнее.

В этом материале мы расскажем вам о топ-10 мест, куда пойти в Киеве, чтобы попробовать самое необычное и вкусное мороженое и не только охладиться в летнюю жару, но и побаловать свои вкусовые рецепторы. Гарантируем, вам точно захочется перепробовать все! Кроме того, в конце нашего материала вы найдете вкусные, а главное, полезные рецепты мороженого от ведущей проекта «Зважені та щасливі»-8 Мирославы Ульяниной.

Умка

Где: ул. Костельная, 6

Уютное и сладкое кафе в центре Киева, где готовят необыкновенные сорбеты и мороженое. Здесь уже не раз ломали стереотипы о том, из чего можно их приготовить и какие бывают вкусы. Винный, огуречный, гранатовый и пивной сорбеты, мороженое со вкусом трюфеля, рома, изюма и вина малага. Обязательно попробуйте хит этого лета – мороженое со вкусом сыра «Горгонзола» и закусите его винным сорбетом.

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Mr. Pops

Где: ул. Верховинная, 91

За последние пару лет «Mr. Pops» стали самым известным мороженым на палочке в Украине. Они постоянно экспериментируют со вкусами и представляют что-то новенькое. Для приготовления мороженого здесь используют только натуральные ингредиенты, без красителей и ароматизаторов. В ассортименте множество вкусов, как классических, так и совершенно необычных вроде лавандового, груши с дор-блю, матча, ириски из детства, индийского манго или ванильного мороженого с кусочками брауни.

Валь-де-Валь

Где: ул. Михаила Драгоманова, 10,

У этой фирмы так много интересных вкусов, что выбрать что-то одно – та еще задача! Тыквенное, арахисовое, мятное, базилик с голубикой, зеленым чаем, кокосом и т.д. Но можете не нервничать по поводу того, не ошиблись ли вы с выбором, – все мороженое здесь очень вкусное, приготовленное из натуральных ингредиентов, и даже если вы выберете совсем простой и знакомый вкус вроде шоколада – все равно останетесь в восторге!

Кувшин

Где: ул. Ивана Федорова, 10

В уютном кавказском ресторане «Кувшин» предлагают свое мороженое с восточным колоритом. Представляли ли вы когда-то, что оно может быть со вкусом тархуна и шоколада под соусом из красного перца или виноградное с соусом из вина «Саперави»? Удивим вас еще больше: здесь можно попробовать хачапури с фруктами и мороженым!

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Gelarty

Где: ул. Берковецкая, 6-д (ТРЦ «Лавина»)

Если вы фанат мороженого, вам сюда, здесь это лакомство просто возведено в культ. Трудно поверить, но шеф-повар разработал полноценное меню: со стартерами, основными блюдами, салатами, суши, пиццей, пастой – и в каждое блюдо входит… готовы? Мороженое! Несколько позиций из меню ресторана: бургер с говяжьей котлетой и мороженым из горчицы с медом, салат «Цезарь» с мороженым из чеснока и белых грибов, паста с грибами с мороженым из трюфеля и т. д. Можно здесь заказать и просто мороженое, вкусы удивят вас не меньше: индийский чай масала, кунжут с медом и даже алкогольное мороженое из мартини, текилы, апероля или бурбона.

Любимый Дядя

Где: ул. Паньковская, 20

Это не кафе-мороженое, но попробовать сладкоежкам тут есть что! В меню ресторана есть мороженое классическое и не очень: например, тыквенное со специями, с шалфеем и медом или с тимьяном и лимоном. Все вкусы имеют очень нежную текстуру, таким мороженым грех не закончить свой ужин.

Vino e Cucina

Где: ул. Сечевых Стрельцов, 82

В винном ресторане «Vino e Cucina» можно не только насладиться любимым напитком, но и полакомиться необычным сорбетом из клубники с просекко, мороженым со вкусом бискотти, лаванды или вегетарианским, из кэроба на молоке из фундука. Кроме того, в ресторане есть оборудование для приготовления ice roll – вы можете научиться готовить роллы-мороженое самостоятельно или просто понаблюдать за этим увлекательным процессом.

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Рецепты мороженого от Мирославы Ульяниной

«Лето вдохновляет на новые рецепты. Мороженого хотели? Вот и я тоже! Сегодня утром приготовила суперпростое и быстрое», – написала Мирослава на своей странице в Instagram, после чего последовала серия рецептов.

Мороженое из ягод

Ингредиенты:

Заранее замороженные ягоды (малина + ежевика)

Лимонный сок

Способ приготовления:

Взбейте все ингредиенты в блендере. Залейте полученную массу в формочки для мороженого. Поставьте на несколько часов в холодильник.

«Кроме того, я собрала еще несколько простых рецептов. Ингредиенты меняются, суть приготовления остается такой же. Сохраняйте и пользуйтесь», – продолжила ведущая «Зважені та щасливі»-8.

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Мороженое из йогурта

«Мороженое из йогурта! Если взять кокосовый, будет веган-вариант! Но можно и традиционный, главное – густой и без подсластителей».

Ингредиенты:

Стакан ягод

Натуральный йогурт

Лимонный сок

Немножко меда

Мороженое из бананов

Ингредиенты:

1 стакан замороженных ягод

Половина банана

Свежевыжатый сок грейпфрута

1 чайная ложка меда

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Шоколадное мороженое

Ингредиенты:

1 банан

Кэроб или какао – 1 чайная ложка

Способ приготовления:

Очистите банан от кожуры, нарежьте его маленькими кусочками и поставьте в морозильную камеру на 2 – 4 часа. Как только банан станет твердым, взбейте его в блендере до однородной массы. Добавьте кэроб или какао и взбейте еще раз. Залейте полученную смесь в стаканы и подавайте, присыпав миндальными хлопьями, какао-бобами, дроблеными орехами или ягодами.

Мороженое из тофу или зернистого сыра

Ингредиенты:

50 г соевого сыра тофу или нежирного зернистого сыра

1 банан

1 ложка меда

50 г голубики, смородины или черники

Авокадовое мороженое с кешью

Ингредиенты:

Нежареные орехи кешью – 100 г

Шоколадные финики – 10 шт.

Половина авокадо

Вода или миндальное молоко – 1 стакан

Способ приготовления:

Замочите орехи кешью в чистой фильтрованной воде и оставьте на ночь. На 1 час замочите финики. В блендер налейте 1 чашку воды или миндального молока, добавьте кешью, финики и авокадо. Взбейте до однородной консистенции. Залейте полученную смесь в формочки и поместите в морозилку.

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