Ранее мы уже рассказывали вам о семейных ресторанах Киева, а также о местах, где можно полакомиться самым необычным мороженым. Если же в ваших планах оторваться и провести время с друзьями, вам точно пригодится наша подборка недорогих баров, в которых можно выпить коктейль до 100 грн! Читайте о топ-5 барах Киева, где можно хорошо и бюджетно отдохнуть.

Культура питья коктейлей пришла в Украину совсем недавно. Оказалось, что «Кровавая Мэри» – это не просто водка с томатным соком, а бармен не обязательно хочет налить меньше алкоголя в ваш «Лонг Айленд Айс Ти». Теперь бары предлагают действительно качественные авторские и классические коктейли. Стоят зачастую такие напитки соответственно, заведения с ценником меньше 100 грн за коктейль найти достаточно сложно. Мы в редакции stb.ua знаем, где в Киеве можно попробовать действительно качественные коктейли до 100 грн, и готовы раскрыть вам наш секрет.

Сквот 17Б

Где: ул. Терещенковская, 17Б

Сквот – самовольно заселенное заброшенное здание. Сейчас это модное явление в Европе, особенно в Будапеште, где в заброшенных зданиях организовывают бары, галереи, шоу-румы и т. п. «Сквот 17Б» работает уже много лет, раньше это было просто место, где собирались друзья, устраивали вечеринки, а позже место превратили в уютный бар, где можно было выпить вина и перекусить. Недавно тут разработали коктейльную карту, где можно найти как классические, так и авторские коктейли. Все напитки стоят 99 грн.

Check-in Kyiv

Где: ул. Крещатик, 15/4

Это секретный бар в уютном сквере на Городецкого. Чтобы попасть в него, нужно зайти в ресторан Chicken Kyiv, сделать чек-ин в соцсетях и только после этого официанты проведут вас в бар. Попасть туда самостоятельно достаточно сложно, ведь вход в него замаскирован под гардероб. Работает бар каждый день, по выходным тут устраивают вечеринки с музыкой и танцами. Все коктейли тут стоят 98 грн. Советуем вам попробовать авторский коктейль «1991» для любителей сауэров или «Khreschatyk», если вы любите напитки послаще.

Za#balo BAR

Где: ул. Хорива, 43/23

Примерно год назад Сергей Тиминский сидел на Оболонской набережной и подумал, как же ему все надоело и что неплохо было бы пойти в бар. Благодаря этим двум мыслям на Подоле совсем недавно открылся Za#balo BAR. Тут много авторских коктейлей по цене до 100 грн с живописными названиями – «Старый Хрен», «Бесишь меня», «Ночные бабочки», «Дети. Цветы жизни» и т. д.

Пян-Се бар

Где: ул. Нижний Вал, 33Б (в арке)

Стильный корейский бар в тихом дворике на Подоле. Тут можно вкусно и недорого поесть, плюс в «Пян-Се» достаточно обширная барная карта, где практически все напитки стоят 99 грн. Советуем вам попробовать авторский коктейль «Том Ям» с кокосовым пюре, белым ромом, сиропом лемонграсса и лимонным фрешем или легкий летний «Plum pum pum» из сливового и игристого вина.

Палата №6

Где: ул. Бульварно-Кудрявская, 31А

Без этого легендарного бара список недорогих и атмосферных заведений был бы неполный. Уже много лет киевская молодежь ходит в этот бар и на выходных иногда не протолкнуться. Коктейльная карта здесь очень большая и дороже 100 грн напитков тут просто нет. В «Палате №6», конечно, коктейли не на самом высоком уровне, без изящной подачи или новых необычных вкусов. Однако в этот бар больше приходят за атмосферой и всегда возвращаются снова.

Автор: Екатерина Доброгорская

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