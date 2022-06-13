Куди піти в Києві? Топ-10 закладів з незвичайним морозивом

Ви вже дізналися топ-7 сімейних ресторанів, куди в Києві можна піти з дитиною. Сьогодні ми продовжуємо тему дозвілля і поговоримо про улюблені ласощі дітей і дорослих, але в зовсім незвичному для нас вигляді! Морозиво зі смаком білих грибів, вина, лаванди, «Київського» торта і навіть бургер і салат з морозивом – усе це можна скуштувати, не виїжджаючи зі столиці. Читайте в матеріалі докладніше.

Розповідаємо про топ-10 місць, куди піти в Києві, щоб скуштувати найдивніше морозиво і не тільки охолодитися в літню спеку, а й побалувати свої смакові рецептори. Гарантуємо, вам точно захочеться перепробувати все! Справа за вами, обирайте місце, куди піти в Києві, щоб здивувати сім’ю чи друзів найнезвичайнішими смаками морозива. Крім того, наприкінці нашого матеріалу ви знайдете смачні, а головне, корисні рецепти морозива від ведучої проєкту «Зважені та щасливі»-8 Мирослави Ульяніної.

Умка

Де: вул. Костьольна, 6

Затишне і солодке кафе в центрі Києва, де готують незвичайні сорбети і морозиво. Тут уже не раз ламали стереотипи про те, з чого можна їх приготувати і які бувають смаки. Винний, огірковий, гранатовий і пивний сорбети, морозиво зі смаком трюфеля, рому, родзинок і вина малага. Обов’язково скуштуйте хіт цього літа – морозиво зі смаком сиру «Горгонзола» і закусіть його винним сорбетом.

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Mr. Pops

Де: вул. Верховинна, 91

За останні кілька років «Mr. Pops» стали найвідомішим морозивом на паличці в Україні. Вони постійно експериментують зі смаками і представляють щось новеньке. Для приготування морозива тут використовують тільки натуральні інгредієнти, без барвників і ароматизаторів. В асортименті безліч смаків, як класичних, так і абсолютно незвичайних: наприклад, лавандовий, груші з дор-блю, матча, іриски з дитинства, індійського манго або ванільного морозива зі шматочками брауні.

Валь-де-Валь

Де: вул. Михайла Драгоманова, 10

У цієї фірми так багато цікавих смаків, що вибрати щось одне – ще той квест! Гарбузове, арахісове, м’ятне, базилік з лохиною, зеленим чаєм, кокосом тощо. Але можете не хвилюватися через те, чи не помилилися ви з вибором, – усе морозиво тут дуже смачне, приготоване з натуральних інгредієнтів, і навіть якщо ви виберете зовсім простий і знайомий смак на кшталт шоколаду – все одно залишитеся в захваті!

Кувшин

Де: вул. Івана Федорова, 10

У затишному кавказькому ресторані «Кувшин» пропонують своє морозиво зі східним колоритом. Чи уявляли ви колись, що воно може бути зі смаком тархуну і шоколаду під соусом з червоного перцю або виноградне із соусом з вина «Сапераві»? Здивуємо вас ще більше – тут можна скуштувати хачапурі з фруктами і морозивом!

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Gelarty

Де: вул. Берковецька, 6-д (ТРЦ «Лавина»)

Якщо ви фанат морозива, то вам сюди, тут ці ласощі просто зведено в культ. Важко повірити, але шеф-кухар розробив повноцінне меню: зі стартерами, основними стравами, салатами, суші, піцою, пастою – і в кожну страву входить… готові? Морозиво! Кілька позицій з меню ресторану: бургер з яловичою котлетою і морозивом з гірчиці з медом, салат «Цезар» з морозивом із часнику і білих грибів, паста з грибами з морозивом із трюфеля тощо. Можна тут замовити і просто морозиво, смаки здивують вас не менше: індійський чай масала, кунжут з медом і навіть алкогольне морозиво з мартіні, текіли, аперолю чи бурбону.

Улюблений Дядя

Де: вул. Паньківська, 20

Це не кафе-морозиво, але скуштувати ласунам тут є що! У меню ресторану є морозиво класичне і не дуже, наприклад, гарбузове зі спеціями, з шавлією і медом або з чебрецем і лимоном. Усі смаки мають дуже ніжну текстуру, таким морозивом гріх не закінчити свою вечерю.

Vino e Cucina

Де: вул. Січових Стрільців, 82

У винному ресторані «Vino e Cucina» можна не лише насолодитися улюбленим напоєм, а й поласувати незвичайним сорбетом з полуниці з просеко, морозивом зі смаком біскоті, лаванди або вегетаріанським, з керобом на молоці з фундука. Крім того, у ресторані є обладнання для приготування ice roll – ви можете навчитися готувати роли-морозиво самостійно або просто поспостерігати за цим захопливим процесом.

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Рецепти морозива від Мирослави Ульяніної

«Літо надихає на нові рецепти. Морозива хотіли? Ось і я теж! Сьогодні вранці приготувала суперпросте та швидке», – написала Мирослава на своїй сторінці в Instagram, після чого поділилася власне рецептами.

Морозиво з ягід

Складники:

Заздалегідь заморожені ягоди (малина + ожина)

Лимонний сік

Спосіб приготування:

Збийте всі інгредієнти в блендері. Залийте отримане у формочки для морозива. Поставте на кілька годин у холодильник.

«Крім того, я зібрала ще кілька простих рецептів. Інгредієнти змінюються, суть приготування залишається такою ж. Зберігайте і користуйтеся», – продовжила ведуча «Зважені та щасливі»-8.

Морозиво з йогурту

«Морозиво з йогурту! Якщо взяти кокосовий, буде веган-варіант! Але можна і традиційний, головне – густий і без підсолоджувачів».

Складники:

Склянка ягід

Натуральний йогурт

Лимонний сік

Трішки меду

Морозиво з бананів

Складники:

1 склянка заморожених ягід

Половина банана

Свіжовичавлений сік грейпфруту

1 чайна ложка меду

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Шоколадне морозиво

Складники:

1 банан

Кероб або какао – 1 чайна ложка

Спосіб приготування:

Зніміть з банана шкірку, наріжте його маленькими шматочками і поставте в морозильну камеру на 2 – 4 години. Щойно банан стане твердим, збийте його в блендері до однорідної маси. Додайте кероб або какао і збийте ще раз. Залийте отриману суміш у склянки і подавайте, присипавши мигдальними пластівцями, какао-бобами, подрібненими горіхами або ягодами.

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Морозиво з тофу або зернистого сиру

Складники:

50 г соєвого сиру тофу або нежирного зернистого сиру

1 банан

1 ложка меду

50 г лохини, смородини або чорниці

Авокадове морозиво з кеш’ю

Складники:

Несмажені горіхи кеш’ю – 100 г

Шоколадні фініки – 10 шт.

Половина авокадо

Вода або мигдальне молоко – 1 склянка

Спосіб приготування:

Замочіть горіхи кеш’ю в чистій фільтрованій воді та залиште на ніч. На 1 годину замочіть фініки. У блендер налийте 1 чашку води або мигдального молока, додайте кеш’ю, фініки та авокадо. Збийте до однорідної консистенції. Залийте отриману суміш у формочки та поставте в морозилку.

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