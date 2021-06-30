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Банановое мороженое: рецепт в домашних условиях от участника «МастерШеф»

30.06.2021

Банановое мороженое станет любимым летним десертом всех сладкоежек, а также приверженцев правильного питания. В состав этого мороженого входят только бананы, орехи и сливки, а значит, его очень просто приготовить в домашних условиях. А если взять именно кокосовые сливки, то такой десерт оценят даже веганы. Читайте в нашем материале пошаговый рецепт бананового мороженого от суперфиналиста  «МастерШеф. Профессионалы» Юры Негрича и наслаждайтесь непередаваемым вкусом этого низкокалорийного десерта.

банановое мороженое

Ингредиенты:

  • бананы — 3 шт.
  • сливки нежирные (или кокосовые) — 100 мл
  • орехи — по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Очистите бананы от кожуры и нарежьте на крупные кружочки.
  2. Выложите бананы в силиконовую форму или пластиковый контейнер и поставьте в морозилку на 2—8 часов.
  3. Переложите замороженные бананы в блендер, добавьте орехи и измельчите.
  4. Добавьте сливки и еще раз взбейте массу блендером.
  5. Выложите мороженое в креманки и украсьте по вкусу орехами, ягодами, шоколадом, кокосовой стружкой и пр.

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