Какое лакомство можно назвать самым летним? Конечно же, мороженное! Как сделать ванильное мороженое в домашних условиях? А готовить его очень легко и просто, а к тому же вам понадобится всего четыре ингредиента. Простой рецепт домашнего ванильного мороженого читайте в нашем материале.
Ингредиенты:
- 1 л сливок жирностью 33−35%
- 170 г сахарной пудры
- 8 яичных желтков
- 2 стручка ванили
Способ приготовления:
- Стручки ванили раскрыть и острым ножом вынуть зерна.
- В кастрюлю влить сливки, добавить зерна и стручки ванили. Помешивая, проварить до появления первых пузырьков.
- Желтки взбить с сахарной пудрой до состояния плотной массы.
- Постепенно влить к желткам часть теплых (не горячих) сливок и перемешать.
- На минимальном огне довести массу до кипения, постоянно помешивая. Как только она загустеет, снять с огня и дать остыть.
- Перелить сливочную массу в контейнер и отправить в морозильник на 6−8 ч. Каждый час мороженое перемешивать деревянной ложкой.
Приятного аппетита!
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