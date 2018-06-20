Какое лакомство можно назвать самым летним? Конечно же, мороженное! Как сделать ванильное мороженое в домашних условиях? А готовить его очень легко и просто, а к тому же вам понадобится всего четыре ингредиента. Простой рецепт домашнего ванильного мороженого читайте в нашем материале.

Ингредиенты:

1 л сливок жирностью 33−35%

170 г сахарной пудры

8 яичных желтков

2 стручка ванили

Способ приготовления:

Стручки ванили раскрыть и острым ножом вынуть зерна. В кастрюлю влить сливки, добавить зерна и стручки ванили. Помешивая, проварить до появления первых пузырьков. Желтки взбить с сахарной пудрой до состояния плотной массы. Постепенно влить к желткам часть теплых (не горячих) сливок и перемешать. На минимальном огне довести массу до кипения, постоянно помешивая. Как только она загустеет, снять с огня и дать остыть. Перелить сливочную массу в контейнер и отправить в морозильник на 6−8 ч. Каждый час мороженое перемешивать деревянной ложкой.

Приятного аппетита!

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