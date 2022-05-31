31 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

31 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Всемирный день борьбы с курением. Кроме того, 31 мая чествуют Федота Овсяника и семь дев. Какие праздники 31 мая, что можно делать и что нельзя, читайте в материале.

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31 мая ― праздники:

Всемирный день борьбы с курением;

Международный день рассеянного склероза;

Всемирный день борьбы с социальным неравенством;

Всемирный день блондинок.

Всемирный день борьбы с курением отмечают ежегодно 31 мая по инициативе ВОЗ с 1987-го. Курение вызывает у людей не просто привыкание, а целую серию болезней, угрожающих жизни и безвозвратно повреждающих организм.

Перед мировым сообществом была поставлена ​​задача ― чтобы в XXI веке проблема курения табака исчезла. Однако, как известно, количество курильщиков растет, как и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака легких. В марте 2006 года Верховная Рада Украины ратифицировала Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе с табаком, и наша страна таким образом присоединилась к всемирной инициативе. Сейчас преждевременная смертность от курения составляет около 5 млн человек в год, однако, по прогнозам экспертов, она достигнет 8 млн чел./год, если люди не будут бороться с привычкой курить.

Международный день рассеянного склероза установлен 31 мая Международной федерацией обществ рассеянного склероза с целью информирования о проблеме рассеянного склероза. Рассеянный склероз ― аутоиммунная болезнь, то есть когда организм человека атакует сам себя. При рассеянном склерозе уничтожается миелин, которым покрыты нервы и благодаря которому происходит передача нервных импульсов организмом. Эту болезнь впервые описал в 1868 Жан-Мартен Шарко. С тех пор ученые довольно сильно продвинулись в изучении заболевания, однако панацеи против разрушения нервной системы до сих пор нет. По данным Министерства здравоохранения, в Украине рассеянным склерозом болеют более 18 тысяч человек. Чаще болезнь поражает женщин и лиц трудоспособного возраста (21—45 лет). Симптомы рассеянного склероза ― онемение конечности или конечностей, ухудшение зрения, в зависимости от зоны поражения ― боль или покалывание в разных участках тела, неуверенная походка, повышенная утомляемость или нарушение координации.

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Всемирный день борьбы с социальным неравенством отмечают 31 мая ежегодно. Смысл ― уравнять социально всех людей в мире и обратить внимание на те страны и регионы, где до сих пор есть огромная пропасть между людьми разных слоев на социальном уровне.

Всемирный день блондинок. 9 июня 2001 года в США адвокатессы решили доказать, что блондинки не только красивы, но и очень умны. Теперь по их инициативе 31 мая празднуют день блондинок. В этот день блондинки принимают участие в торжественных мероприятиях и веселых конкурсах. Ученые полагают, что к 2202 году натуральный блонд исчезнет с лица земли. За последние 50 лет количество блондинок сократилось с 49% до 14% от общей численности населения планеты. Светлый ген волос слабее брюнетных или рыжих.

31 мая ― церковные праздники:

Чествование памяти святых отцов семи Вселенских соборов;

Федота Овсяника и семи дев-мучениц, пострадавших за веру.

Чествование памяти святых отцов семи Вселенских соборов совершается 31 мая. Вселенские соборы ― собрание предстоятелей и представителей всех поместных церквей. Насчитывается семь Вселенских соборов между II и VIIІ веками, на которых обсуждались вопросы распространения ереси в христианских храмах. Также там принимались важные правила для всей церкви, уточнялись вопросы символов веры, устанавливались правила и трактовались отдельные вероучения из Библии. Обычно святые отцы Соборов ― представители каждой территориальной единицы церквей, и в то время это были епископы и настоятели монастырей.

Имеются в виду такие семь Вселенских соборов (325-787 гг.):

Никейский; Константинопольский; Эфесский; Халкидонский; Константинопольский 2-й; Константинопольский 3-й; Никейский 2-й.

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Федота Овсяника и семи дев-мучениц чествуют ежегодно 31 мая. Страдания дев были описаны в трудах мученика Федота ― родственника одной из погибших. Федота еще называют Анкирским. В Киевской Руси день был более девичьим праздником ― влюбленные проводили празднование под дубом, а свахи начинали подыскивать девушек для холостяков. Кроме того, это был праздник весны, а Федот считался покровителем природы и деревьев.

31 мая ― день ангела:

Сегодня 31 мая именины по православному обычаю празднуют Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Павел, Петр, Семен, Теодор, Федор, Юлиан, Александра, Джулия, Ефросинья, Клавдия, Кристина, Матрена, Фаина, Юлия.

31 мая ― приметы и традиции:

На Федота молодые закрепляют отношения ритуалом вокруг дуба. Они приходят к дубу и трижды, держась за руки, обходят его.

В этот день знахари лечили боли в спине. Если это сделать на Федота, то не вспомните о боли.

На Федота Овсяника люди наблюдают за дубом и определяют, каким будет урожай хлеба.

31 мая ― что нельзя и что можно делать:

Нельзя ссориться ― последствия будут продолжаться очень долго.

Нельзя излишне веселиться на Федота.

Федот берег деревья, поэтому сегодня нельзя их рубить, как и дрова.

Можно ходить в церковь и почтить Федота молитвами.

Можно навести порядок дома и выбросить все старое и сломанное, что уже не нужно.

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