Когда день ангела Кристины в 2022 году? Значение имени и поздравления в стихах
День ангела Кристины 2022 (именины Кристины) по православному календарю празднуют 31 мая, 6 августа, 19 февраля.
Значение имени Кристина
Что можно сказать об имени Кристина? В переводе с древнегреческого означает как “христианка” или “посвященная Христу”. Собственницы имени Кристина, как правило, имеют заботливый характер, являются хорошими друзьями, умеют сопереживать другим, и поддерживать в нелегкие моменты. Кристина всегда общительна, добра и весела, и эти качества способствуют тому, что часто Кристина является лидером в компании своих друзей, так как к ее мнению часто прислушиваются.
Ко дню ангела Кристины, редакция СТБ подготовила поздравление с Днем ангела Кристины в стихах.
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Поздравление с Днем ангела Кристины в стихах
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С Днем ангела Кристины тебя я поздравляю,
И искренне от всей души желаю,
Побольше радостных событий,
Свершений и новых открытий!
Чтобы всегда ты улыбалась,
Чтобы мечтать, ты не боялась,
Чтоб снова, вновь и вновь,
В твоем сердце всегда жила любовь!
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С Днем ангела Кристины поздравляю,
И пожелать хочу того, о чем сама мечтаю,
Будь счастлива всегда, везде и всюду,
А я обещаю, все время рядышком буду!
Пусть ангел хранитель тебя всегда ходит рядом,
А сердце наполняется позитивным зарядом!
Пусть самые нужные всегда и во всем,
Тебе помогают и согревают своим теплым плечом!
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С Днем ангела Кристины поздравляю,
Любви, здоровья и достатка я желаю,
Пусть исполняются заветные мечты,
Побольше тебе везенья, счастья, доброты!
Пусть все вокруг будет наполнено прекрасным,
Пусть обходят стороной тебя все ненастья,
Пусть будет все, чего ты только пожелаешь,
И сбудется все то, о чем ты так мечтаешь!
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