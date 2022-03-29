Продукты с длительным сроком хранения
С 24 февраля идет полномасштабное вторжение путинской россии в Украину. Наши войска храбро защищают Родину от оккупантов, Украину поддержали иностранные государства. Тем не менее, гуманитарная ситуация в разгромленных городах угрожающая ― люди живут за счет гумпомощи, а в районах боевых действий есть трудности со снабжением продовольствием. Поэтому лучше позаботиться о запасах заблаговременно. Какие продукты длительного хранения следует иметь дома и какие овощи и фрукты можно хранить дольше, чем другие, ― читайте в нашем материале.
В чрезвычайное время, в период войны следует запастись продуктами, которых хватит надолго. Если вы еще не приобрели все необходимое или у вас есть возможность пополнить продуктовые запасы, пишем, на какие продукты с длительным сроком хранения стоит обратить внимание.
Продукты длительного срока хранения:
- макароны быстрого приготовления;
- мясные, рыбные, овощные, фруктовые консервы (следует обращать внимание на дату изготовления);
- джемы, варенье, сладкие пасты (следует обращать внимание на аллергены);
- шоколад, батончики, сгущенка (следует обращать внимание на дату изготовления);
- конфеты с большим сроком годности;
- крупы (рис, гречка, кус-кус, булгур, пшеничная крупа и др.), бобовые (фасоль, нут, чечевица, горох);
- сушеное и вяленое мясо;
- мука (пшеничная хранится дольше всего);
- сухари, печенье, хлеб всех видов;
- макаронные изделия, сухие завтраки, кранчи, гранола, мюсли;
- детское питание ― смеси, каши, пюре;
- растительное масло;
- для ребенка: смесь, печенье, пюре, сухие завтраки в соответствии с возрастом;
- кофе, чай, ультрапастеризованное молоко;
- сухофрукты, орехи.
Какие продукты можно долго хранить в холодильнике:
- сухие колбасы;
- распечатанное ультрапастеризованное молоко;
- замороженные полуфабрикаты;
- замороженное мясо, рыба, овощи и фрукты.
Овощи и фрукты, которые хранятся долго без холодильника
Картофель, морковь, лук, свекла, сельдерей хранятся без холодильника, достаточно темного сухого прохладного места, которое следует регулярно проверять. Яблоки и апельсины следует хранить вне холодильника, но не под прямыми солнечными лучами.
Тыквы и кабачки могут храниться очень долго при комнатной температуре, если у них большой хвостик.
Вяленые фрукты и овощи хранятся в сухом месте (банке) без холодильника.