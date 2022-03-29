С 24 февраля идет полномасштабное вторжение путинской россии в Украину. Наши войска храбро защищают Родину от оккупантов, Украину поддержали иностранные государства. Тем не менее, гуманитарная ситуация в разгромленных городах угрожающая ― люди живут за счет гумпомощи, а в районах боевых действий есть трудности со снабжением продовольствием. Поэтому лучше позаботиться о запасах заблаговременно. Какие продукты длительного хранения следует иметь дома и какие овощи и фрукты можно хранить дольше, чем другие, ― читайте в нашем материале.

В чрезвычайное время, в период войны следует запастись продуктами, которых хватит надолго. Если вы еще не приобрели все необходимое или у вас есть возможность пополнить продуктовые запасы, пишем, на какие продукты с длительным сроком хранения стоит обратить внимание.

Продукты длительного срока хранения:

макароны быстрого приготовления;

мясные, рыбные, овощные, фруктовые консервы (следует обращать внимание на дату изготовления);

джемы, варенье, сладкие пасты (следует обращать внимание на аллергены);

шоколад, батончики, сгущенка (следует обращать внимание на дату изготовления);

конфеты с большим сроком годности;

крупы (рис, гречка, кус-кус, булгур, пшеничная крупа и др.), бобовые (фасоль, нут, чечевица, горох);

сушеное и вяленое мясо;

мука (пшеничная хранится дольше всего);

сухари, печенье, хлеб всех видов;

макаронные изделия, сухие завтраки, кранчи, гранола, мюсли;

детское питание ― смеси, каши, пюре;

растительное масло;

для ребенка: смесь, печенье, пюре, сухие завтраки в соответствии с возрастом;

кофе, чай, ультрапастеризованное молоко;

сухофрукты, орехи.

Какие продукты можно долго хранить в холодильнике:

сухие колбасы;

распечатанное ультрапастеризованное молоко;

замороженные полуфабрикаты;

замороженное мясо, рыба, овощи и фрукты.

Овощи и фрукты, которые хранятся долго без холодильника

Картофель, морковь, лук, свекла, сельдерей хранятся без холодильника, достаточно темного сухого прохладного места, которое следует регулярно проверять. Яблоки и апельсины следует хранить вне холодильника, но не под прямыми солнечными лучами.

Тыквы и кабачки могут храниться очень долго при комнатной температуре, если у них большой хвостик.

Вяленые фрукты и овощи хранятся в сухом месте (банке) без холодильника.

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