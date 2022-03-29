Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Продукты с длительным сроком хранения

29.03.2022

С 24 февраля идет полномасштабное вторжение путинской россии в Украину. Наши войска храбро защищают Родину от оккупантов, Украину поддержали иностранные государства. Тем не менее, гуманитарная ситуация в разгромленных городах угрожающая ― люди живут за счет гумпомощи, а в районах боевых действий есть трудности со снабжением продовольствием. Поэтому лучше позаботиться о запасах заблаговременно. Какие продукты длительного хранения следует иметь дома и какие овощи и фрукты можно хранить дольше, чем другие, ― читайте в нашем материале.

Продукти довготривалого зберігання

В чрезвычайное время, в период войны следует запастись продуктами, которых хватит надолго. Если вы еще не приобрели все необходимое или у вас есть возможность пополнить продуктовые запасы, пишем, на какие продукты с длительным сроком хранения стоит обратить внимание.

Продукты длительного срока хранения:

  • макароны быстрого приготовления;
  • мясные, рыбные, овощные, фруктовые консервы (следует обращать внимание на дату изготовления);
  • джемы, варенье, сладкие пасты (следует обращать внимание на аллергены);
  • шоколад, батончики, сгущенка (следует обращать внимание на дату изготовления);
  • конфеты с большим сроком годности;
  • крупы (рис, гречка, кус-кус, булгур, пшеничная крупа и др.), бобовые (фасоль, нут, чечевица, горох);
  • сушеное и вяленое мясо;
  • мука (пшеничная хранится дольше всего);
  • сухари, печенье, хлеб всех видов;
  • макаронные изделия, сухие завтраки, кранчи, гранола, мюсли;
  • детское питание ― смеси, каши, пюре;
  • растительное масло;
  • для ребенка: смесь, печенье, пюре, сухие завтраки в соответствии с возрастом;
  • кофе, чай, ультрапастеризованное молоко;
  • сухофрукты, орехи.

Продукти довготривалого зберігання

Какие продукты можно долго хранить в холодильнике:

  • сухие колбасы;
  • распечатанное ультрапастеризованное молоко;
  • замороженные полуфабрикаты;
  • замороженное мясо, рыба, овощи и фрукты.

Овощи и фрукты, которые хранятся долго без холодильника

Продукти довготривалого зберігання

Картофель, морковь, лук, свекла, сельдерей хранятся без холодильника, достаточно темного сухого прохладного места, которое следует регулярно проверять. Яблоки и апельсины следует хранить вне холодильника, но не под прямыми солнечными лучами.

Тыквы и кабачки могут храниться очень долго при комнатной температуре, если у них большой хвостик.

Вяленые фрукты и овощи хранятся в сухом месте (банке) без холодильника.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить