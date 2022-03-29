Список продуктів із тривалим терміном зберігання: які продукти зберігаються довго

З 24 лютого триває повномасштабне вторгнення путінської росії в Україну. Наші війська хоробро боронять Батьківщину від окупантів, Україну підтримали іноземні держави. Проте гуманітарна ситуація в розгромлених містах загрозлива ― люди живуть за рахунок гумдопомоги, а в районах бойових дій є труднощі з постачанням продовольства. Тому про запаси краще подбати заздалегідь. Які продукти довготривалого зберігання варто мати вдома і які овочі та фрукти можна зберігати довше, ніж інші, ― читайте в нашому матеріалі.

У надзвичайний час, у період війни варто запастися продуктами, яких вистачить надовго. Якщо ви ще не придбали все необхідне, або у вас є можливість поповнити продуктові запаси, пишемо, на які продукти з довготривалим терміном зберігання варто звернути увагу.

Продукти довготривалого терміну зберігання:

макарони швидкого приготування;

м’ясні, рибні, овочеві, фруктові консерви (варто звертати увагу на дату виготовлення);

джеми, варення, солодкі пасти (варто звертати увагу на алергени);

шоколад, поживні батончики, згущене молоко (варто звертати увагу на дату виготовлення);

цукерки з великим терміном придатності;

крупи (рис, гречка, кус-кус, булгур, пшенична крупа тощо), бобові (квасоля, нут, сочевиця, горох);

сушене і в’ялене м’ясо;

борошно (пшеничне зберігається найдовше);

сухарі, печиво, хліб усіх можливих видів;

макаронні вироби, сухі сніданки, кранчі, гранола, мюслі;

дитяче харчування — суміші, каші, пюре;

олія;

для дитини: суміш, печиво, пюре, сухі сніданки відповідно до віку;

кава, чай, ультрапастеризоване молоко;

сухофрукти, горіхи.

Які продукти можна довго зберігати в холодильнику:

сухі ковбаси;

розпечатане ультрапастеризоване молоко;

заморожені напівфабрикати;

заморожене м’ясо, риба, овочі та фрукти.

Овочі та фрукти, які зберігаються довго без холодильника

Картопля, морква, цибуля, буряки, селера зберігаються без холодильника, достатньо темного сухого прохолодного місця, яке варто регулярно перевіряти. Яблука та помаранчі варто зберігати поза холодильником, проте не під прямим сонячним світлом.

Гарбузи та кабачки можуть зберігатися дуже довго за кімнатної температури, якщо в них великий хвостик.

В’ялені фрукти та овочі зберігаються в сухому місці (банці) без холодильника.

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