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Что делать, если нет детской смеси: рассказывает доктор Комаровский

02.03.2022

С момента нападения россии на Украину жизнь каждого из нас изменилась. Особо сложно приходится мамам с маленькими детьми. Что же делать, если закончилась смесь? Чем кормить маленького ребенка? Ответ дает доктор Евгений Комаровский.

Что делать, если нет детской смеси

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Если война застала вас врасплох и у вас совсем не осталось смеси для ребенка, доктор Комаровский советует кормить малыша коровьим молоком. Для этого нужно приготовить следующую смесь:

  • 120 мл кипяченого (!) молока;
  • 80 мл кипяченой воды;
  • 1,5 чайных ложки сахара.

Разведенным коровьим молоком ребенка можно кормить месяц без любых опасений за его здоровье. Однако за это время рекомендуется все-таки постараться найти адаптированную смесь.

Доктор Комаровский подчеркивает, что любая сухая смесь лучше коровьего молока. И при возможности лучше пользоваться именно ею! Тем не менее, если у вас нет смеси и грудного молока, то коровье может стать неплохой альтернативой.

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