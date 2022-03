З моменту нападу росії на Україну життя кожного з нас змінилося. Особливо складно доводиться мамам з немовлятами. Що робити, якщо закінчилася суміш? Чим годувати маленьку дитину? Відповідь дає лікар Євген Комаровський.

Якщо війна застала вас зненацька й у вас зовсім не залишилося суміші для дитини, лікар Комаровський радить годувати малюка коров’ячим молоком. Для цього необхідно приготувати таку суміш:

Розбавленим коров’ячим молоком дитину можна годувати місяць без будь-яких побоювань за її здоров’я. Однак за цей час рекомендується все-таки постаратися знайти адаптовану суміш.

Лікар Комаровський наголошує, що будь-яка суха суміш краще за коров’яче молоко. І за можливості ліпше користуватися саме нею! Проте, якщо у вас немає суміші і грудного молока, то коров’яче може стати непоганою альтернативою.

