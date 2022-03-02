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Що робити, якщо немає дитячої суміші: розповідає лікар Комаровський

02.03.2022

З моменту нападу росії на Україну життя кожного з нас змінилося. Особливо складно доводиться мамам з немовлятами. Що робити, якщо закінчилася суміш? Чим годувати маленьку дитину? Відповідь дає лікар Євген Комаровський.

Что делать, если нет детской смеси

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Якщо війна застала вас зненацька й у вас зовсім не залишилося суміші для дитини, лікар Комаровський радить годувати малюка коров’ячим молоком. Для цього необхідно приготувати таку суміш:

  • 120 мл кип’яченого (!) молока;
  • 80 мл кип’яченої води;
  • 1,5 чайних ложки цукру.

Розбавленим коров’ячим молоком дитину можна годувати місяць без будь-яких побоювань за її здоров’я. Однак за цей час рекомендується все-таки постаратися знайти адаптовану суміш.

Лікар Комаровський наголошує, що будь-яка суха суміш краще за коров’яче молоко. І за можливості ліпше користуватися саме нею! Проте, якщо у вас немає суміші і грудного молока, то коров’яче може стати непоганою альтернативою.

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