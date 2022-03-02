Що робити, якщо немає дитячої суміші: розповідає лікар Комаровський
З моменту нападу росії на Україну життя кожного з нас змінилося. Особливо складно доводиться мамам з немовлятами. Що робити, якщо закінчилася суміш? Чим годувати маленьку дитину? Відповідь дає лікар Євген Комаровський.
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Якщо війна застала вас зненацька й у вас зовсім не залишилося суміші для дитини, лікар Комаровський радить годувати малюка коров’ячим молоком. Для цього необхідно приготувати таку суміш:
- 120 мл кип’яченого (!) молока;
- 80 мл кип’яченої води;
- 1,5 чайних ложки цукру.
Розбавленим коров’ячим молоком дитину можна годувати місяць без будь-яких побоювань за її здоров’я. Однак за цей час рекомендується все-таки постаратися знайти адаптовану суміш.
Лікар Комаровський наголошує, що будь-яка суха суміш краще за коров’яче молоко. І за можливості ліпше користуватися саме нею! Проте, якщо у вас немає суміші і грудного молока, то коров’яче може стати непоганою альтернативою.
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