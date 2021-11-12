Самые известные сыщики в мире… Кто они, эти гениальные люди с незаурядным умом и наблюдательностью? Кто из реальных, литературных и кинематографических персонажей может раскрыть самые запутанные и дерзкие преступления? Об этом читайте в нашем материале.

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Шерлок Холмс

Конечно же, Шерлок Холмс считается самым известным сыщиком в мире, а его дедуктивный метод расследования преступлений по праву заслуживает уважения. Прототипом легендарного Шерлока стал знакомый Артура Конан Дойла – Джозеф Белл, который славился своей способностью обращать внимание на мелкие детали и безошибочно определять характер человека. Примечательно, что книга стала настолько популярной, что читатели даже начали писать письма гениальному детективу с просьбой помочь в расследовании их личных историй. К слову, дома с номером 221b по Бейкер-стрит не существовало. Но со временем архитекторы все же построили по этому адресу Музей Шерлока Холмса.

Мисс Марпл

Джейн Марпл — обычная добродушная женщина, которая живет в небольшой деревушке, занимается вязанием, садоводством и сбором пожертвований. Однако у этой старушки есть необычное хобби — уж очень сильно она любит распутывать криминальные истории. К слову, это удается ей настолько прекрасно, что сами полицейские позавидуют ее таланту. Умозаключения мисс Марпл основаны на аналогии. Столкнувшись с преступлением, она находит в прошлом аналогичный случай и строит свои предположения.

Эркюль Пуаро

Эркюль Пуаро — самый известный персонаж, которого создала Агата Кристи. Хотя, как призналась сама писательница, этот образ ей очень не нравился, но из-за бешеной популярности она вынуждена была продолжать работу над ним. О приключениях Эркюля Пуаро повествуют 33 романа и 54 рассказа. Умный, наблюдательный, скрупулезный, с маниакальной страстью к порядку — этот сыщик раскроет самое загадочное преступление.

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Комиссар Мегрэ

Комиссар Мегрэ — рассудительный, справедливый человек, который работает в полиции и раскрывает самые запутанные преступления. В этом ему помогают незаурядные способности. Существует 80 произведений, главным героем которых стал Мегрэ. Кстати, на создание некоторых книг у Жоржа Сименона уходило всего 5―6 дней.

Ольга Косач

Ольга Косач — доктор медицинских и юридических наук, председатель Особого Следственного Агентства (ОСА). Под ее руководством высокопрофессиональные оперативники и эксперты занимаются расследованием резонансных, особо сложных преступлений. Благодаря их незаурядным способностям и современному оборудованию ни один преступник не останется безнаказанным.

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