Найвідоміші сищики в світі… Хто вони, ці геніальні люди з неабиякими розумом і спостережливістю? Хто з реальних, літературних і кінематографічних персонажів може розкрити найбільш заплутані і зухвалі злочини? Про це читайте в нашому матеріалі.

Звичайно ж, Шерлок Холмс вважається найвідомішим детективом у світі, а його дедуктивний метод розслідування злочинів справедливо заслуговує на повагу. Прототипом легендарного Шерлока став знайомий Артура Конан Дойла — Джозеф Белл, який славився своєю здатністю звертати увагу на дрібні деталі і безпомилково визначати характер людини. Цікаво, що книга стала настільки популярною, що читачі навіть почали писати листи геніальному детективові з проханням допомогти в розслідуванні їхніх особистих історій. До слова, будинку з номером 221b по Бейкер-стрит не існувало. Але з часом архітектори все ж побудували за цією адресою Музей Шерлока Холмса.

Джейн Марпл — звичайна добродушна жінка, яка живе в невеликому селі, займається в’язанням, садівництвом і збором пожертвувань. Однак у цієї бабусі є незвичайне хобі — їй дуже подобається розплутувати кримінальні історії. До слова, це вдається їй настільки добре, що навіть поліцейські позаздрять її таланту. Умовисновки міс Марпл засновані на аналогії. Зіткнувшись зі злочином, вона знаходить у минулому аналогічний випадок і будує свої припущення.

Еркюль Пуаро — найвідоміший персонаж, якого створила Агата Крісті. Хоча, як зізналася сама письменниця, цей образ їй дуже не подобався, але через шалену популярність вона змушена була продовжувати роботу над ним. Про пригоди Еркюля Пуаро написано 33 романи і 54 оповідання. Розумний, спостережливий, скрупульозний, з маніакальною пристрастю до порядку — цей детектив розкриє найзагадковіший злочин.

Комісар Мегре — розсудливий, справедливий чоловік, який працює в поліції і розкриває найскладніші злочини. У цьому йому допомагають неабиякі здібності. Існує 80 творів, головним героєм яких став Мегре. До речі, на створення деяких книг у Жоржа Сіменона йшло всього 5—6 днів.

Ольга Косач — доктор медичних і юридичних наук, голова Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА). Під її керівництвом високопрофесійні оперативники і експерти займаються розслідуванням резонансних, особливо складних злочинів. Завдяки їхнім непересічним здібностям та сучасному обладнанню жоден злочинець не залишиться непокараним.

