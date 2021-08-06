Алена Курилова отмечает день рождения

Сегодня, 6 августа, ясновидящая в четвертом поколении, победительница 6-го и 8-го сезонов «Битвы экстрасенсов» в Украине, эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова празднует свой день рождения. Сколько лет исполнилось самой известной ясновидящей страны? Читайте прямо сейчас!

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Сегодня Алене Куриловой исполнился 52 года! Редакция сайта телеканала СТБ поздравляет экстрасенса с этим светлым праздником и желает Алене Куриловой счастья, крепкого здоровья и любви!

Напомним, что сейчас Алена Курилова – постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы». Ее часто приглашают и на другие передачи.

Экстрасенс Алена Курилова живет в Киеве, где и занимается частной практикой. После двукратной победы в проекте «Битва экстрасенсов» она обрела популярность не только в Украине, но и за ее пределами. У эксперта «Следствие ведут экстрасенсы» есть взрослая дочь. В 2018 году Алена Курилова впервые стала бабушкой.

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