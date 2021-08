Олена Курилова відзначає день народження

Сьогодні, 6 серпня, ясновидиця в четвертому поколінні, переможниця 6-го і 8-го сезонів «Битви екстрасенсів» в Україні, експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова святкує свій день народження. Скільки років виповнилося найвідомішій ясновидиці країни? Читайте просто зараз!

Сьогодні Олені Куриловій виповнився 52 роки! Редакція сайту телеканалу СТБ вітає екстрасенса з цим світлим святом і зичить Олені Куриловій щастя, міцного здоров’я і любові!

Нагадаємо, що Олена Курилова ― постійний експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси». Її часто запрошують і на інші передачі.

Екстрасенс Олена Курилова живе в Києві, де і займається приватною практикою. Після дворазової перемоги в проєкті «Битва екстрасенсів» вона набула популярності не тільки в Україні, а й за її межами. У експерта «Слідство ведуть екстрасенси» є доросла донька. У 2018 році Олена Курилова вперше стала бабусею.

