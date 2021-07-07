В Украине есть много красивых пляжей: диких и с курортной инфраструктурой, с узким берегом и больше 100 метров в ширину, с кварцевым песком и ракушками на берегу. Но когда идет речь об отдыхе с детьми, родителей в первую очередь интересует вопрос, насколько чистая вода на побережье, нет ли медуз и предназначен ли пляж для комфортного отдыха. Если вы собираетесь в отпуск на украинские пляжи, читайте о лучших пляжах в Украине в 2021 году прямо сейчас!

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Бердянск

Все знают, что Азовское море намного теплее Черного. Разница в 2―3°C на самом деле очень важна. Особенно если у вас маленький ребенок и вы хотите ехать на море не в разгар сезона, а поближе к бархатному периоду, когда солнце намного ласковее, а медуз намного меньше.

Молодой город с причудливыми монументами и красивым, хорошо оборудованным курортом. Отдых с детьми в Бердянске довольно хорош, так как здесь очень много пляжей в самом городе, а еще есть на косе и на оголовке Бердянской косы. Там море очень чистое и есть шанс увидеть дельфинов.

Пляжи Бердянска

Центральный пляж в Бердянске очень многолюдный. Здесь очень хорошая инфраструктура с туалетами, раздевалками, душами и тенью. Также здесь есть спасательная станция. Однако порт слишком близко, поэтому многие родители предпочитают ехать с ребенком на Пляж №2 в районе Лески. Там пологий вход в море, меньше людей и море намного чище. Но сюда лучше ехать с собственным зонтиком от солнца.

Пляж №3 между центром города и районом Слободка – тоже очень многолюдный, но и в то же время достаточно комфортный. Главное – найти место для полотенца.

Если вы больше любите малолюдные пляжи, то в Бердянске есть 5 диких пляжей, где красота природы завораживает. Но некоторые из них имеют резко глубокий вход, поэтому не все подойдут для отдыха с ребенком.

Самый подходящий для комфортного отдыха – пляж на Дальней косе в Бердянске. Он самый широкий. Здесь тихо, мало людей, мелко. Ориентиры – маяк и Приазовский национальный природный парк. Здесь достаточно вариантов жилья – от частных пансионов до отелей.

Жилье в Бердянске

Жилье в городе достаточно доступно, вариантов много – от дешевого жилья за койко-место за 60–100 грн до комфортабельных отелей, пансионатов и баз, где цены стартуют от 500 грн за ночь за двоих людей и ребенка.

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Развлечения в Бердянске

Здесь есть достаточно развлечений для всей семьи, особенно для маленьких детей. В Бердянске есть аквапарк, дельфинарий и зоопарк «Сафари». Кроме больших заведений, есть множество горок, детских площадок и аттракционов для маленьких посетителей, поэтому Бердянск – хороший выбор для отдыха всей семьи.

Аквапарк работает с 10:00 до 20:00. С самого утра в 10:00 вход для детей будет стоить 575 грн, а с 15:30 – 390 грн. Цена на взрослые билеты отличается на 20–30 грн.

Бердянск – официально один из самых посещаемых и популярных курортов Украины, поэтому планируйте свой отдых и бронируйте жилье заранее, так как людей в сезон здесь действительно много.

Кирилловка

Кирилловка прославилась на всю страну большим пляжем без обрывов и с пологим входом в море. Воздух здесь прекрасен, Кирилловка имеет свой собственный микроклимат. На берегу курорта есть множество развлечений, водных аттракционов, горок, кафе, ресторанов и отелей – на первой линии. Вокруг – одни лиманы, здесь нет промышленности, поэтому многие выбирают Кирилловку для отдыха с ребенком.

Пляжи в Кирилловке

Здесь пляжи отличаются очень развитой инфраструктурой. Центральный пляж песчаный, здесь сконцентрированы все развлечения и драйв.

Но также в центре города есть и пляж с глиняным обрывом. На всех косах – песчаные пляжи.

Жилье в Кирилловке

Цены на жилье стартуют от 80 грн за человека в самом простом и скромном жилье. А отели можно найти от 500–600 грн за номер на всю семью. Но, конечно, есть и большие минусы отдыха в Кирилловке, и это сервис. Если вы желаете чувствовать себя уютно и как дома, найти какие-то интересности или посмотреть экскурсии, узнать колорит региона, – вам точно не в Кирилловку, где «ничего личного, только бизнес». Это курорт – хороший, развитый, но просто курорт.

Развлечения в Кирилловке

Наверное, первое место по развлечениям для всей семьи и для маленьких туристов занимает именно Кирилловка. Здесь есть аквапарк, дельфинарий, конный театр, аквариум и луна-парк. Если вы любите активный отдых и вам приятна шумная компания – то Кирилловка для вас будет просто идеальным местом для отдыха.

Генгорка

Арабатская стрелка давно считается одним из самых привлекательных мест в Украине. Это без преувеличения – жемчужина отдыха в Херсонской области. А Генгорка уникальна еще и ценностью для здоровья.

Пляжи Генгорки

На Арабатской стрелке поселок Геническая Горка, или сокращенно Генгорка, – это красивые пляжи, пологий вход в море, развлечения, развитая пляжная инфраструктура и сравнительно малолюдный курорт. Глубина воды на протяжении метров 40 от берега не больше метра, что делает Генгорку чудесным местом для отдыха с малышами.

Центральный пляж самый развитый по инфраструктуре и совсем недавно вместе с пляжем в Счастливцево стал кандидатом от Херсонской области на получение сертификата качества «Голубой флаг». Это значит, что здесь комфорт для отдыха будет максимально закрывать вопросы безопасности, инфраструктуры и чистоты пляжа.

Еще один большущий плюс Генгорки в том, что это экологический курорт на Азовском море. Сюда едут с детьми, на лечение грязями и оздоровительный релакс в хорошо оснащенной водолечебнице.

Соленое озеро делает Генгорку популярной альтернативой Мертвому морю. Вода здесь розовая, с лечебной глиной и грязями. А воздух наполнен солями и минералами.

Жилье в Генгорке

Если хотите комфорта и жить в собственном домике на берегу моря – «Дом у моря» в Генгорке можно арендовать за 1000 грн за сутки. Цены в отелях в Генгорке стартуют от 500 грн за номер на двоих.

Развлечения в Генгорке

Среди развлечений в курортном поселке есть аквапарк «Оазис», но среди отзывов на Google Maps есть как очень позитивные, так и резко негативные. Если ребенку будет это в радость – рекомендуем посетить. Тем более, что цены здесь на вход в аквапарк дешевле, чем на других курортах. Здесь много горок для детей разного возраста. Но, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, свидетельство о рождении ребенка нужно всегда иметь при себе.

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