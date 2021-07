В Україні є багато красивих пляжів: диких і з курортною інфраструктурою, з вузьким берегом і понад 100 метрів завширшки, з кварцовим піском і черепашками на березі. Та коли йдеться про відпочинок з дітьми, батьків насамперед цікавлять питання, наскільки чиста вода на узбережжі, чи немає медуз і чи призначений пляж для комфортного відпочинку. Якщо ви збираєтеся у відпустку на українські пляжі, читайте про найкращі пляжі в Україні в 2021 році просто зараз!

Усі знають, що Азовське море набагато тепліше за Чорне. Різниця в 2–3 ° C насправді дуже важлива. Особливо якщо у вас маленька дитина і ви хочете їхати на море не в розпал сезону, а ближче до оксамитового періоду, коли сонце набагато лагідніше, а медуз набагато менше.

Молоде місто з химерними монументами і красивим, добре обладнаним курортом. Відпочинок з дітьми в Бердянську доволі хороший, бо тут дуже багато пляжів у самому місті, а ще є на косі і на голівці Бердянської коси. Там море дуже чисте і є шанс побачити дельфінів.

Центральний пляж у Бердянську дуже багатолюдний. Тут дуже хороша інфраструктура з туалетами, роздягальнями, душами і тінню. Також тут є рятувальна станція. Однак порт надто близько, тому багато батьків вважають за краще їхати з дитиною на пляж №2 в районі Ліски. Там пологий вхід у море, менше людей і вода набагато чистіша. Але сюди краще їхати з власною парасолькою від сонця.

Пляж №3 між центром міста і районом Слобідка теж дуже багатолюдний, та водночас досить комфортний. Головне – знайти місце для рушника.

Якщо ви більше любите малолюдні пляжі, то в Бердянську є 5 диких пляжів, де краса природи заворожує. Проте деякі з них мають різко глибокий вхід, тому не всі підійдуть для відпочинку з дитиною.

Найкращий для комфортного відпочинку – пляж на Дальній косі в Бердянську. Він найширший. Тут тихо, мало людей, мілко. Орієнтири – маяк і Приазовський національний природний парк. Тут достатньо варіантів житла – від приватних пансіонів до готелів.

Житло в місті досить доступне, варіантів багато – від дешевого житла за ліжкомісце за 60–100 грн до комфортабельних готелів, пансіонатів і баз, де ціни стартують від 500 грн за ніч за двох людей і дитину.

Тут є досить розваг для всієї родини, особливо для маленьких дітей. У Бердянську є аквапарк, дельфінарій і зоопарк «Сафарі». Крім великих закладів, є багато гірок, дитячих майданчиків та атракціонів для маленьких відвідувачів, тому Бердянськ – хороший вибір для відпочинку всієї сім’ї.

Аквапарк працює з 10:00 до 20:00. З самого ранку о 10:00 вхід для дітей коштуватиме 575 грн, а з 15:30 – 390 грн. Ціна на дорослі квитки відрізняється на 20–30 грн.

Бердянськ – офіційно один з найбільш відвідуваних і популярних курортів України, тому плануйте свій відпочинок і бронюйте житло заздалегідь, бо людей у сезон тут справді багато.

Кирилівка прославилася на всю країну великим пляжем без обривів і з пологим входом у море. Повітря тут прекрасне, Кирилівка має свій власний мікроклімат. На березі курорту є безліч розваг, водних атракціонів, гірок, кафе, ресторанів і готелів – на першій лінії. Навкруги – самі лимани, тут немає промисловості, тому багато хто вибирає Кирилівку для відпочинку з дитиною.

Тут пляжі вирізняються дуже розвинутою інфраструктурою. Центральний пляж піщаний, тут сконцентровані всі розваги і драйв.

Але також у центрі селища є і пляж з глиняним обривом. На всіх косах – піщані пляжі.

Ціни на житло стартують від 80 грн за людину в найпростішому і скромному житлі. А готелі можна знайти від 500–600 грн за номер на всю сім’ю. Та, звичайно, є і великі мінуси відпочинку в Кирилівці, і це сервіс. Якщо ви бажаєте почуватися затишно і як вдома, знайти якісь цікавинки або подивитися екскурсії, пізнати колорит регіону, – вам точно не в Кирилівку, де «нічого особистого, тільки бізнес». Це курорт – хороший, розвинений, але просто курорт.

Напевно, перше місце за розвагами для всієї родини і для маленьких туристів ппосідає саме Кирилівка. Тут є аквапарк, дельфінарій, кінний театр, акваріум і луна-парк. Якщо ви любите активний відпочинок і вам приємна галаслива компанія, то Кирилівка для вас буде просто ідеальним місцем для відпочинку.

Арабатська стрілка давно вважається одним з найпривабливіших місць в Україні. Це без перебільшення перлина відпочинку в Херсонській області. А Генгірка унікальна ще й цінністю для здоров’я.

На Арабатській стрілці селище Генічеська Гірка, або скорочено Генгірка, – це красиві пляжі, пологий вхід у море, розваги, розвинена пляжна інфраструктура і порівняно малолюдний курорт. Глибина води на відстані метрів 40 від берега – не більше метра, що робить Генгірку чудовим місцем для відпочинку з малюками.

Центральний пляж має розвинену інфраструктуру і зовсім недавно разом з пляжем у Щасливцевому став кандидатом від Херсонської області на отримання сертифіката якості «Блакитний прапор». Це означає, що тут комфорт для відпочинку буде максимально закривати питання безпеки, інфраструктури та чистоти пляжу.

Ще один величезний плюс Генгірки в тому, що це екологічний курорт на Азовському морі. Сюди їдуть з дітьми, на лікування грязями і оздоровчий релакс у добре оснащеній водолікарні.

Солоне озеро робить Генгірку популярною альтернативою Мертвому морю. Вода тут рожева, з лікувальною глиною і грязями. А повітря наповнене солями і мінералами.

Якщо хочете комфорту і жити у власному будиночку на березі моря – «Будинок біля моря» в Генгірці можна орендувати за 1000 грн за добу. Ціни в готелях у Генгірці стартують від 500 грн за номер на двох.

Серед розваг у курортному селищі є аквапарк «Оазис», але серед відгуків на Google Maps є як дуже позитивні, так і різко негативні. Якщо дитині буде це в радість – рекомендуємо відвідати. Тим більше, що ціни тут на вхід в аквапарк дешевші, ніж на інших курортах. Тут багато гірок для дітей різного віку. Але, щоб не потрапити в неприємну ситуацію, свідоцтво про народження дитини потрібно завжди мати при собі.

