На Евровидении-2021 Сербию представит группа Hurricane с песней «Loco Loco». В составе группы три девушки: Ксения Кнежевич, Саня Вучич и Ивана Николич. Подробнее о представителе Сербии и самой песне – далее в материале!

Фото — eurovision.tv

Евровидение 2021 — второй полуфинал от 20 мая 2021

Сербия провела национальный отбор на конкурс песни Евровидение еще в 2020 году, победителем стала группа Hurricane! Hurricane в переводе с английского – ураган. Он поднимется под сербским флагом на сцене Евровидения-2021: девичья группа споет песню «Loco Loco». Слушайте композицию прямо сейчас:

О группе

Группа Hurricanе созданна в 2017 году. Девочки обладают уникальными стилями и характерами, а также идеальными гармониями, которые звучат в эфире радиостанций по всему миру!

Саня Вучич — известная певица. Она наиболее известна тем, что представляла Сербию на Евровидении в 2016 году со своей песней «Goodbye» (Shelter) и заняла 18 место.

Ксения Кнежевич — певица черногорского происхождения. Известна как бэк-вокалистка своего отца Кнеза, который представлял Черногорию на Евровидении-2015 с песней «Adio».

Ивана Николич — профессиональная танцовщица. Свою певческую карьеру она начала в 2016 году.

Трансляция финала грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UА: Перший 22 мая в 22:00, а также онлайн на сайте stb.ua. Комментатором будет Сергей Притула.

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