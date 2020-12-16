Что почитать в декабре 2020

Зима — прекрасное время, чтобы закутаться в теплый плед, сделать чашечку горячего какао и почитать интересную книгу. Ведь только так сегодня можно окунуться в мир небывалых историй, научиться чему-то и воодушевиться на новые свершения. Редакция STB.UA специально для вас подобрала пятерку лучших книг, которые обязательно стоит прочитать на досуге в декабре 2020.

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Дмитрий Карпачев

«Как дать ребенку все без денег и связей»

Что на самом деле необходимо детям? Этот вопрос, пожалуй, задает себе любой родитель. Ведь каждый желает лучшего своему чаду, но не все знают, что это должно быть. Часто попытки позаботиться заканчиваются ничем. Дети растут дерзкими, грубят, обвиняют родителей в том, что о них не заботятся. При том, что родители делают для них все возможное: жертвуют личной жизнью, собственным комфортом и здоровьем. Автор книги, эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев, утверждает, что существует конкретная причина, почему дети могут себя так вести. И, зачастую, это не совсем правильная забота о любимом чаде. В своей книге «Как дать ребенку все без денег и связей» Дмитрий Карпачев обращает внимание родителей на самые распространенные ошибки, которые они совершают. Автор утверждает, что, следуя советам из этой книги, за семь недель можно вывести отношения с ребенком на новый уровень. Книга пестрит четкими ориентирами, которые указывают, в каком направлении двигаться и как воспитать уверенного и счастливого ребенка.

Люси Эдлингтон

«Алая лента»

«Алая лента» — лучший молодежный роман о Холокосте. По сюжету четыре разные девушки встречаются на границе жизни и смерти, в концлагере Аушвиц-Биркенау. Элла — целеустремленная талантливая юная портниха, которой удается благодаря своему мастерству выживать в лагере. Она шьет великолепные наряды для тех, кто обрекает на смерть безвинных людей. Роза — нежная сказочница и фантазерка, которая всегда готова поделиться скудной порцией еды с тем, кому она нужнее, и не боится наказания за помощь другим заключенным. Марта — привилегированная заключенная, управляющая швейной мастерской. Она пойдет на все, чтобы остаться в живых. Карла — одна из надзирательниц. Им никогда не бывать подругами, да и не каждой суждено выжить в Биркенау. К слову, роман удостоился высоких отзывов историков и исследователей в области истории Второй мировой войны и Холокоста.

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Рейчел Липпинкотт, Микки Дотри,Тобиас Иаконис

«В метре друг от друга»

Эта книга — настоящий бестселлер, который практически сразу же экранизировали. По сюжету парень и девушка влюбляются друг в друга с первого взгляда. Но между ними вырастает преграда — смертельная болезнь. Стелла и Уилл бросают вызов судьбе и идут наперекор всем. Они встретились, когда больше всего нуждались в этом. Вот только их любовь обречена, ведь Уилл никогда не сможет коснуться Стеллы. Его прикосновение смертельно для девушки. Но истинная любовь не знает ни границ, ни запретов, и она определенно стоит целой жизни…

Майк Омер

«Внутри убийцы»

Потрясающая детективная история от настоящего мастера. По сюжету агенты ФБР занимаются расследованием и поимкой серийного убийцы, бальзамирующего трупы своих жертв особенным способом, при котором телу можно придать любую позу. Расследованием резонансных преступлений занимается Чикагская полиция. Но для такого таинственного дела нужен особый специалист — тонкий психолог, который может по нескольким мелким деталям точно изобразить портрет и восстановить ход действий даже самого изобретательного преступника. Поэтому к расследованию предлагают присоединиться Зои Бентли. Только она справится с таким запутанным делом. Во многом потому, что когда-то сама столкнулась с серийным убийцей. И выжила.

Стивен Уэстаби

«Хрупкие жизни. Истории кардиохирурга о профессии, где нет места сомнениям и страху»

Мы очень мало знаем о работе врачей. Отчего умирают пациенты кардиохирурга? Из-за ошибки? Да, бывает и такое. Но чаще причина в том, что человек изначально был слишком болен и помочь ему могло лишь чудо. И порой чудеса все же случаются — благодаря упорству и решительности талантливого доктора. Автор книги рассказывает о людях, которые двигают кардиохирургию вперед: о коллегах-хирургах и о других членах операционных бригад, об инженерах-изобретателях и о производителях медицинской аппаратуры. «Хрупкие жизни» — не просто история талантливого хирурга; прежде всего это истории его пациентов, за которыми следишь с неослабевающим вниманием, переживая, если чуда не случилось, и радуясь, когда человек вопреки всем прогнозам возвращается к жизни.

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