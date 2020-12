На носу новогодние праздники, и каждый задается вопросом: как разнообразить свои будни, невзирая на карантин и пандемию коронавируса. Читайте в нашем материале, какие концерты и новогодние мероприятия пройдут в столице во время праздников. И пусть новый год принесет нам всем только положительные изменения и много здоровья!

Страна сказок

Где: Театр EgoisT (ул. Гончара, 79)

Когда: 19 декабря

Цена: 450―500 грн

Интерактивное шоу-спектакль «Страна сказок» — это веселые и увлекательные приключения любимых героев, настоящие домашние животные, бумажное шоу, шоу мыльных пузырей, много игр, воздушных шариков, танцы и подарок для каждого зрителя шоу от Деда Мороза! Что еще нужно для атмосферы сказки и новогоднего настроения! К слову, организаторы утверждают, что мероприятие пройдет с соблюдением всех карантинных норм.

Новогодние хиты

Где: Киевская консерватория

Когда: 19 декабря

Цена: 230―550 грн

Любителей музыки ждет 2 часа новогоднего настроения! Что может быть лучше подборки праздничных джазовых стандартов и новогодне-рождественских шлягеров? Всемирно известный украинский «Щедрик», музыка из новогодних фильмов и авторские композиции сделают вечер незабываемым! На сцене всех зрителей будут удивлять пианист и композитор Павел Игнатьев и вокалистка и актриса Катико Пурцеладзе. Прекрасным дополнением станет художественная водная анимация в исполнении Ангелины Золотой.

Рождественская фабрика мечты

Где: ВДНХ, павильон №2

Цена: 220 грн

Чтобы окунуться в сказочную новогоднюю атмосферу и познакомиться со сказочными героями, нужно прийти на Рождественскую фабрику мечты. Там вас ждет настоящий волшебный мир. Эльф-экскурсовод с радостью расскажет и покажет все достопримечательности волшебного города. Здесь есть и кабинет главного эльфа Гукаса, и огромные комнаты с невероятным принадлежностями: разжигатель огня, с помощью которого выдуваются елочные украшения, специальные ванны для их серебрения, огромная машина для окрашивания игрушек, целая мастерская по росписи готовых шариков, и самое главное — звездный небосвод, на котором можно записать свою заветную мечту!

Давай с нами в Новый год

Где: Киевская консерватория

Цена: 220―550 грн

Хотите окунуться в новогоднюю атмосферу, спеть колядки и щедривки, послушать классические новогодние композиции в новом исполнении? Тогда вам сюда! YURA ZVONAR не позволит вам скучать, а специальный гость — вокальный хор «JULIART MUSIC» станет изюминкой этого прекрасного вечера.

Праздничный концерт «Рождественские встречи»

Где: Киевский национальный академический театр оперетты

Когда: 28 декабря

Цена: 60―1000 грн

Лучшие музыкальные композиции с первых нот подарят праздничное настроение. «Happy New Year», «Jingle bells», «Yesterday», «Mary, did you now» в исполнении a cappella артистов хора театра подарят незабываемый вечер и атмосферу настоящего праздника. Также прозвучат композиции, которые уже пришлись по душе зрителям с концертных программ проектов «10 теноров», рок-опера «Моцарт» и «Музыка сердец».

