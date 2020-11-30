Все уже знают, что хозяин 2021 года ― Белый Металлический Бык, поэтому и цвета выбираем соответствующие. Все оттенки серого, голубого, бежевого, а также серебристый, белый и пастельные цвета ― все они спокойные, светлые и легко сочетаются между собой. Читайте советы экстрасенсов о том, в чем встречать Новый год 2021, далее в материале!

Экстрасенсы советуют надевать одежду определенных оттенков в зависимости от того, о чем вы мечтаете в наступающем году. Но и тут нужно помнить о предпочтениях животного-символа. Так, если ждете роста доходов, выбирайте белый наряд. Важнее любовь ― остановитесь на светло-сером платье. И главное ― никаких хищных принтов, Быку это точно не понравится. Что поделать, придется приберечь леопардовое мини на другой случай. А также не стоит использовать в своем образе красный цвет, он, как известно, тоже не по вкусу Быку. Говорят, что тех, кто сможет угодить животному-символу в новогоднюю ночь, весь год будет сопровождать финансовая удача

Что надеть на новогоднюю вечеринку женщинам: модные тенденции

Платье

Сейчас в моде силуэт на одно плечо. Цвета, как правило, светлые, однако и классику жанра ― маленькое черное платье ― тоже никто не отменял. Только последнее в 2021 году должно быть с изюминкой: с интересным разрезом на спине, блестящими вставками. Хотите элегантности ― наденьте облегающее платье в пол металлического оттенка, можно с дополнительным акцентом в виде разреза.

Юбки

Пышные или летящие из струящейся ткани юбки добавят женственности образу. В моде по-прежнему плиссировка, универсальный тренд практически для любого стиля ― от спортивного до классики. Также стоит отметить асимметричные модели, с запахом и высокой посадкой. Для новогодней ночи 2021 выбираем юбку средней длины или макси, а праздничного настроения добавят перламутровые и металлические переливы.

Комбинезоны

Хороши будут шелковые комбинезоны с укороченными брюками. Или вельветовые свободного кроя с зауженными книзу или, наоборот, очень широкими штанинами. Для новогодней ночи 2021 прекрасно подойдет также комбинезон металлического оттенка или с принтом, например, графическим или флористическим. Альтернативой комбинезону может стать брючный костюм ― классический, с необычными деталями или полностью усыпанный пайетками.

Топы

Струящиеся атласные на тонких бретельках или с люрексом ― они и символу года, Металлическому Быку, понравятся, и создадут стильный образ. Топ, декорированный пайетками, может послужить главным украшением в образе, так как сам по себе самодостаточен. Сочетаем с брюками ― укороченными зауженными или, наоборот, максимально свободными ― или той же летящей юбкой.

Блузки и рубашки

Они должны быть свободного силуэта, не сковывающие движения, лучше однотонные. Шелковые и атласные блузы станут отличным нарядным вариантом и дополнят практически любой низ ― будь то широкие брюки, кюлоты или юбка-карандаш. Вполне допустим и невычурный декоративный элемент в виде банта или воротника с оборками или кружевом в винтажном стиле.

Читайте нас также в Viber и Telegram.