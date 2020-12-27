Одним из самых главных и приятных событий уходящего года стала премьера романтического реалити «Холостячка» во главе с Ксенией Мишиной. Каждую пятницу главная героиня покоряла украинцев своими образами. И чтобы облегчить вам выбор наряда на грядущие зимние праздники, а также избавить от вопроса «Что надеть на Новый год?», редакция STB.UA решила сделать уникальную подборку образов Холостячки. В чем встречать Новый год 2021 — узнайте в нашем материале!

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Новый год — это всегда веская причина выглядеть ярче всех. Поэтому девушки особенно тщательно подходят к подготовке наряда, приступая к выбору заблаговременно. И чтобы упростить вам задачу, мы собрали самые яркие и красивые образы главной героини романтического реалити «Холостячка» — Ксении Мишиной. Актриса театра и кино удивляла мужчин на Церемонии роз, представая перед ними в роскошных вечерних платьях. А вы можете смело вдохновляться и брать на вооружение идеи.

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Несомненно, самый вечерний и нарядный цвет — черный. К нему легко подобрать макияж «smoky eyes». Предлагаем вашему вниманию два варианта с акцентом на роскошное ожерелье и с ярким макияжем. Более того, в качестве базы может отлично послужить классический пиджак или атласная рубашка.

Красный — цвет страсти. Всегда хочется отличиться и наполнить столь важный вечер правильной и сильной энергией. Поэтому если хотите выглядеть особенно женственно — выбирайте облегающее платье формы «рыбка».

Белый брючный костюм подчеркнет вашу уверенность в себе. Стоит отметить, что для празднования Нового года белый цвет особенно нарядный. Ведь мало кто задумывается о том, чтобы нарядиться в «total white».

Среди основный трендов и корсеты. Хотите подчеркнуть свою талию? Смело выбирайте этот элемент. Важно отметить, что не всегда корсет должен быть в тон вашему образу. Он может быть кардинально отличаться, если вы хотите расставить приоритеты в силуэте.

Классная и необычная идея — перчатки. Безусловно, речь идет не о зимнем гардеробе. Сейчас все чаще можно встретить такой крой блуз, где тканевые перчатки служат завершающим элементом образа.

Когда, как не в Новый год, хочется превращаться в принцесс? А как нам известно с детства, любая диснеевская героиня была одета в шикарные блестящие платья, обшитые камнями, бисером и усыпанные глиттером.

Если кажется, что принты животных для повседневной жизни — это чересчур, то для новогодней ночи — в самый раз. Не зацикливайтесь на классическом леопарде. Сейчас в тренде принт зебры или необычная цветовая гамма.

Платье в тоне фуксия? Несомненно, данный цвет не покидает передовые позиции среди самых популярных тонов.

И конечно же, не забывайте об аксессуарах. Не бойтесь примерять крупные серьги или украшать ключицы подвесками. Все, что кажется слишком неуместным или нарядным в повседневной жизни, может прекрасно дополнить ваш новогодний образ!

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