У чому зустрічати Новий рік 2021: образи Холостячки Ксенії Мішиної

Однією з найголовніших і найприємніших подій року, що минає, стала прем’єра романтичного реаліті «Холостячка» на чолі з Ксенією Мішиною. Щоп’ятниці головна героїня підкорювала українців своїми образами. І щоб полегшити вам вибір вбрання на прийдешні зимові свята, а також позбавити від запитання «Що вдягнути на Новий рік?», редакція STB.UA вирішила зробити унікальную добірку образів Холостячки. У чому зустрічати Новий рік 2021 — дізнайтеся в нашому матеріалі!

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Новий рік — це завжди вагома причина виглядати яскравіше за всіх. Тому дівчата особливо ретельно підходять до підготовки наряду, приступаючи до вибору заздалегідь. І щоб спростити вам завдання, ми зібрали найяскравіші і найкрасивіші образи головної героїні романтичного реаліті «Холостячка» — Ксенії Мішиної. Актриса театру і кіно дивувала чоловіків на Церемонії троянд, постаючи перед ними в розкішних вечірніх сукнях. А ви можете сміливо надихатися і брати на озброєння ідеї.

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Безсумнівно, найбільш вечірній і ошатний колір — чорний. До нього легко дібрати макіяж «smoky eyes». Пропонуємо вашій увазі два варіанти з акцентом на розкішне намисто і з яскравим макіяжем. Крім того, в якості бази може чудово послужити класичний піджак або атласна сорочка.

Червоний — колір пристрасті. Завжди хочеться вирізнятися і наповнити такий важливий вечір правильною і сильною енергією. Тому якщо хочете бути особливо жіночними — вибирайте відверту сукню форми «рибка».

Білий брючний костюм підкреслить вашу впевненість у собі. Варто зазначити, що для святкування Нового року білий колір особливо ошатний. Адже мало хто замислюється про те, щоб одягтися в «total white».

Серед основних трендів і корсети. Хочете підкреслити свою талію? Сміливо вибирайте цей елемент. Важливо зауважити, що не завжди корсет повинен бути в тон вашому образу. Він може бути кардинально іншим, якщо ви хочете розставити пріоритети в силуеті.

Класна і незвичайна ідея — рукавички. Звісно, йдеться не про зимовий гардероб. Зараз дедалі частіше можна зустріти такий крій блуз, де тканинні рукавички служать завершальним елементом образу.

Коли, як не в Новий рік, хочеться перетворюватися на принцес? А як нам відомо з дитинства, будь-яка диснеївська героїня була вбрана в шикарні блискучі сукні, обшиті камінням, бісером та всипані глітером.

Якщо здається, що анімалістичні принти для повсякденного життя — це занадто, то для новорічної ночі — саме те. Не зациклюйтеся на класичному леопарді. Зараз у тренді принт зебри або незвичайна колірна гамма.

Сукня в тоні фуксія? Безсумнівно, цей колір не полишає передові позиції серед найбільш популярних тонів.

І звичайно ж, не забувайте про аксесуари. Не бійтеся приміряти великі сережки або прикрасити ключиці підвісками. Усе, що здається занадто недоречним або ошатним у повсякденному житті, може чудово доповнити ваш новорічний образ!

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