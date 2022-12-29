Диетический салат оливье: рецепт приготовления

Проекты
Оливье: диетический рецепт на Новый год

29.12.2022

Чтобы новогодняя ночь не отразилась на талии, приготовьте диетические варианты традиционных блюд. Начнем с любимого всеми оливье. Как сделать его полезным и при этом не навредить вкусовым качествам, рассказал участник «МастерШеф»-9 Руслан Лучков. 

Больше по теме: Диетические салаты на Новый год

диетический салат оливье, салат оливье диетический, как приготовить диетический оливье

Как приготовить диетический оливье?

Ингредиенты:

  • Морковь — 1 шт.
  • Картофель — 4 шт. 
  • Яйцо — 3 шт. 
  • Куриное филе — 400 г
  • Банка зеленого горошка
  • Соленые огурцы — 5 шт.

Для соуса:

  • Натуральный йогурт — 400 г
  • Пучок укропа
  • Смесь перцев 
  • Лимонный сок — 1 ч. л.

Больше по теме: Салат оливье: классический рецепт

Приготовление:

  1. Картофель, морковь, яйца отварить и нарезать кубиками.
  2. Куриное филе отварить и нарезать кубиками. Так же нарезать огурцы.
  3. Для соуса в йогурт добавить лимонный сок и смесь перцев.
  4. Мелко порубить укроп. Часть отложить для украшения, а часть смешать с йогуртовой массой. Взбить все в блендере.
  5. Смешать все ингредиенты в салатнике.
  6. Заправить соусом и присыпать зеленью.

Больше по теме: Гарниры на Новый год 2023

Приятного аппетита!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

