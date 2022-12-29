Диетический салат оливье: рецепт приготовления

Оливье: диетический рецепт на Новый год

Чтобы новогодняя ночь не отразилась на талии, приготовьте диетические варианты традиционных блюд. Начнем с любимого всеми оливье. Как сделать его полезным и при этом не навредить вкусовым качествам, рассказал участник «МастерШеф»-9 Руслан Лучков.

Как приготовить диетический оливье?

Ингредиенты:

Морковь — 1 шт.

Картофель — 4 шт.

Яйцо — 3 шт.

Куриное филе — 400 г

Банка зеленого горошка

Соленые огурцы — 5 шт.

Для соуса:

Натуральный йогурт — 400 г

Пучок укропа

Смесь перцев

Лимонный сок — 1 ч. л.

Приготовление:

Картофель, морковь, яйца отварить и нарезать кубиками. Куриное филе отварить и нарезать кубиками. Так же нарезать огурцы. Для соуса в йогурт добавить лимонный сок и смесь перцев. Мелко порубить укроп. Часть отложить для украшения, а часть смешать с йогуртовой массой. Взбить все в блендере. Смешать все ингредиенты в салатнике. Заправить соусом и присыпать зеленью.

Приятного аппетита!



