Диетический салат оливье: рецепт приготовления

Оливье: диетический рецепт на Новый год
Чтобы новогодняя ночь не отразилась на талии, приготовьте диетические варианты традиционных блюд. Начнем с любимого всеми оливье. Как сделать его полезным и при этом не навредить вкусовым качествам, рассказал участник «МастерШеф»-9 Руслан Лучков.
Как приготовить диетический оливье?
Ингредиенты:
- Морковь — 1 шт.
- Картофель — 4 шт.
- Яйцо — 3 шт.
- Куриное филе — 400 г
- Банка зеленого горошка
- Соленые огурцы — 5 шт.
Для соуса:
- Натуральный йогурт — 400 г
- Пучок укропа
- Смесь перцев
- Лимонный сок — 1 ч. л.
Приготовление:
- Картофель, морковь, яйца отварить и нарезать кубиками.
- Куриное филе отварить и нарезать кубиками. Так же нарезать огурцы.
- Для соуса в йогурт добавить лимонный сок и смесь перцев.
- Мелко порубить укроп. Часть отложить для украшения, а часть смешать с йогуртовой массой. Взбить все в блендере.
- Смешать все ингредиенты в салатнике.
- Заправить соусом и присыпать зеленью.
Приятного аппетита!
