Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru

Олів’є: дієтичний рецепт на Новий рік

29.12.2022

Щоб новорічна ніч не нашкодила талії, приготуйте дієтичні варіанти традиційних страв. Почнемо з улюбленого всіма олів’є. Як зробити його корисним і при цьому не нашкодити смаковим якостям, розповів учасник «МастерШеф»-9 Руслан Лучков.

Більше на тему: Дієтичні салати на Новий рік

диетический салат оливье, салат оливье диетический, как приготовить диетический оливье

Як приготувати дієтичний олів’є?

Інгредієнти:

  • Морква — 1 шт.
  • Картопля — 4 шт.
  • Яйце — 3 шт.
  • Куряче філе — 400 г
  • Банка зеленого горошку
  • Солоні огірки — 5 шт.

Для соусу:

  • Натуральний йогурт — 400 г
  • Пучок кропу
  • Суміш перців
  • Лимонний сік — 1 ч. л.

Більше на тему: Салат олів’є: класичний рецепт

Приготування:

  1. Картоплю, моркву, яйця відварити і нарізати кубиками.
  2. Куряче філе відварити і нарізати кубиками. Так само нарізати огірки.
  3. Для соусу в йогурт додати лимонний сік і суміш перців.
  4. Дрібно порубати кріп. Частину відкласти для прикрашання страви, а частину змішати з йогуртовою масою. Збити все в блендері.
  5. Змішати інгредієнти у салатнику.
  6. Заправити соусом і присипати зеленню.

Більше на тему: Гарніри на Новий рік 2023

Смачного!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
десерты на новый год
Телеканал СТБ

Торт на Новий рік 2023 класичні та оригінальні рецепти

 Дієтичний салат олів'є: рецепт приготування
Телеканал СТБ

Які гарніри на Новий рік приготувати, якщо набридла пюрешка

 Дієтичний салат олів'є: рецепт приготування
Телеканал СТБ

Десерти на Новий рік: топ-10 рецептів

 салаты на новый год 2018 - фото
Телеканал СТБ

Новорічні салати: топ-10 рецептів

 Дієтичний салат олів'є: рецепт приготування
Телеканал СТБ

Як відрізнити справжню ікру від штучної: поради від Володимира Ярославського

 Дієтичний салат олів'є: рецепт приготування
Телеканал СТБ

Що подарувати на Новий рік 2023 батькам
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати