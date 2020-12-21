Картоплю нарізати кружальцями завтовшки 4–5 мм. Вершки довести до кипіння і посолити. Додати картоплю і варити 5 хв.

Сир натерти на крупній тертці. У керамічну форму в кілька шарів викласти картоплю і більшу частину сиру. Останній шар – картопля. Залити все вершками, накрити фольгою і відправити запікатися на 15 хв при 180

°

С. Потім фольгу зняти, посипати сиром, що залишився, і запікати ще близько 15 хв.