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Які гарніри на Новий рік приготувати, якщо набридла пюрешка

21.12.2020

Пюрешка з котлеткою або оселедцем – святе після довгого морозного дня. Однак для новорічного столу можна придумати щось і цікавіше. Наприклад, подати ту ж картоплю, але оригінально – у вигляді апетитного гратену з вершками та сиром. Учасниця «Мастер-Шеф»-9 Анастасія Погосова пропонує свій рецепт картоплі на Новий рік. А які ще гарніри варто приготувати? Дізнайтеся в матеріалі.

Гарніри на Новий рік

Плов із сухофруктами

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Інгредієнти:

  • 200 г рису
  • 40 г родзинок
  • 30 г кураги
  • 30 г кеш’ю
  • 500 мл овочевого бульйону
  • 1 цибулина
  • 3 ст. л. рослинної олії
  • ¼ ч. л. куркуми
  • ¼ ч. л. кориці
  • Сіль

Приготування:

  1. Цибулю і часник дрібно нарізати. Обсмажити разом з куркумою протягом 1 хв. Курагу і кеш’ю порубати.
  2. У сотейник всипати рис і залити бульйоном. Додати обсмажену з часником цибулю і сухофрукти. Посолити і приправити за смаком. Перемішати, довести до кипіння і варити під кришкою до готовності рису.

Пряний кускус із гранатом

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Інгредієнти:

  • 250 г кускусу
  • 250 мл бульйону
  • 1 гранат
  • 300 г креветок
  • 30 г вершкового масла
  • ¼ ч. л. солодкої меленої паприки
  • ¼ ч. л. меленого імбиру
  • Оливкова олія
  • Сіль

Приготування:

  1. У киплячий бульйон всипати кускус. Розмішати, накрити кришкою і залишити на 6 хв.
  2. У сковороді нагріти оливкову олію і, помішуючи, злегка обсмажити крупу. Посолити, додати імбир і паприку. Додати вершкове масло і зняти з вогню.
  3. Гранат почистити і відокремити зерна. Креветки обдати окропом, почистити і обсмажити на оливковій олії. Змішати зерна граната з кускусом. Перед подачею зверху викласти креветки. Прикрасити зеленню.

Картопляний гратен

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Інгредієнти:

  • 600 г картоплі
  • 400 мл вершків 10%
  • 150 г сиру
  • Сіль

Приготування:

  1. Картоплю нарізати кружальцями завтовшки 4–5 мм. Вершки довести до кипіння і посолити. Додати картоплю і варити 5 хв.
  2. Сир натерти на крупній тертці. У керамічну форму в кілька шарів викласти картоплю і більшу частину сиру. Останній шар – картопля. Залити все вершками, накрити фольгою і відправити запікатися на 15 хв при 180 °С. Потім фольгу зняти, посипати сиром, що залишився, і запікати ще близько 15 хв.

Брюссельська капуста з беконом

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Інгредієнти:

  • 400 г свіжої брюссельської капусти
  • 100 г бекону
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • Сіль

Приготування:

  1. Брюссельську капусту почистити від зайвого листя і вирізати качани. Відварити до напівготовності в киплячій підсоленій воді протягом 5 хв.
  2. Бекон дрібно нарізати і обсмажити до золотистості. Додати варену капусту і смажити все разом 3 хв. Посолити, зняти з вогню і скропити лимонним соком.

Полента з томатами чері та козячим сиром

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Інгредієнти:

  • 2 ст. молока
  • 3 ст. дрібної кукурудзяної крупи (поленти)
  • ½ ст. тертого твердого сиру
  • 1 ст. м’якого козячого сиру
  • 400 г помідорів чері
  • 4 пера зеленої цибулі
  • 3 ст. л. оливкової олії
  • 3 ст. л. вершкового масла
  • Сіль, перець

Приготування:

  1. Помідори чері викласти на деко, змащене оливковою олією. Посипати сіллю, перцем і запікати близько 50 хв, поки томати не почнуть темніти і морщитися.
  2. Молоко і 1½ ст. води закип’ятити. Помішуючи, повільно всипати крупу і зварити до готовності. Додати вершкове масло і частину сиру. Перемішати.
  3. Цибулю дрібно нарізати. Разом з томатами чері та козячим сиром додати до готової каші. Викласти поленту рівним шаром на деко і дати охолонути. Нарізати на порційні квадратики.

Макаронна запіканка в американському стилі

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Інгредієнти:

  • 2 ст. макаронів (ріжки)
  • 4 ст. л. вершкового масла
  • 2 ст. л. борошна
  • 2 ст. молока
  • ¼ цибулини
  • 100 г сиру чедер
  • 100 г сиру пармезан

Приготування:

  1. Макарони зварити. Сир натерти. Цибулю дрібно порубати.
  2. Для соусу в сотейнику розтопити вершкове масло і додати борошно. Помішувати, поки борошно не стане золотистого відтінку. Влити молоко і довести до кипіння.
  3. Макарони посолити і поперчити. Змішати з цибулею і сиром. Викласти в змащену олією форму для запікання, залити соусом і відправити в духовку на 25 хв при 170 °С.

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Картопля Hasselback

Участниця «Мастер-Шеф»-9 Анастасія Погосова пропонує смачний рецепт картоплі на Новий рік.

Інгредієнти:

  1. 3-4 великих картоплі
  2. чорний мелений перець, сіль

Для часника:

  • 120 мл оливкової або рослинної олії без запаху
  • 4 ст. л. вершкового масла
  • 2 головки очищеного часника
  • кілька гілочок чебрецю

Приготування:

  1. Нагрійте оливкову олію та вершкове масло в невеликій каструлі.
  2. Зробіть меншим вогонь та додайте часник, гілочки чебрецю. Варіть 20-25 хвилин. Помішуйте часник та стежте, щоб він не став коричневим.
  3. Картоплю добре очистіть від бруду та наріжте на тонкі скибочки так, щоб дно картоплі залишилося цілим.
  4. Викладіть картоплю в форму для запікання, розрізаною стороною вгору. Змажте часниковою олією з усіх боків, посипте сіллю та чорним меленим перцем.
  5. Запікайте в духовці близько 60 хвилин.
  6. Під час запікання кожні 20 хвилин змащуйте картоплю часниковою олією.
  7. Через 60 хвилин знову дістаньте форму з духовки та розкладіть між скибочками по 4-5 дольок часнику на кожну картоплю.
  8. Змажте олією та запікайте у духовці 10-15 хвилин, поки картопля не стане хрусткою.

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Смачного!

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