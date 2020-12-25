В каждой компании не утихают споры, каким быть должен правильный салат оливье: классический рецепт, по мнению многих, должен содержать куриную грудку. Оппоненты предлагают телятину. А кто-то ни на что не променяет вареную колбасу. Сколько разных рецептов мы перепробовали на кухне «Все буде добре»! А классическим мы будем считать самый простой!

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Если каких-то сложностей можно избежать, давайте это и сделаем. Тем более, в современном ритме жизни, когда не всегда есть время на изыски, да и ёлка покупается за три часа до боя новогодних колоколов… Гости на пороге – сэкономим время, и с мясом возиться не будем. Возьмём «варёнку»! Итак:

Салат оливье, рецепт классический – с докторской колбасой!

Ингредиенты:

картофель – 4 шт.

морковь – 2 шт.

вареная колбаса «Докторская» – 500 г

яйца куриные – 5 шт.

огурцы солёные или маринованные, крупные – 4 шт.

консервированный зелёный горошек – 1 банка

майонез

зелень, соль – по вкусу

Специалист по качеству Андрей Бабаев составил специальную таблицу, как выбрать лучшие компоненты для салата оливье.

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Приготовление:

1. Варите яйца в течение 7-10 минут (до степени готовности «вкрутую»).

2. Тщательно вымытые, но не чищенные картофель и морковь отварите в слегка подсоленной воде до готовности (примерно 30 минут). Достаньте из воды и почистите – так проще.

3. Нарежьте морковь и картофель кубиками.

4. Нарежьте колбасу кубиками.

5. Нарежьте огурцы кубиками.

6. Яйца пропустите через яйцерезку (проволочная сеточка, можно нарезать и вручную)

7. Добавьте в салат зелёный горошек, предварительно слив воду.

8. Добавьте в салат майонез. При необходимости посолите.

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