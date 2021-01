На носі новорічні свята, і кожен замислюється: як урізноманітнити свої будні, незважаючи на карантин і пандемію коронавірусу? Читайте в нашому матеріалі, які концерти і новорічні заходи пройдуть у столиці під час свят. І нехай Новий рік принесе нам тільки позитивні зміни та багато здоров’я!

Країна казок

Де: Театр EgoisT (вул. Гончара, 79)

Коли: 19 грудня

Ціна: 450―500 грн

Інтерактивне шоу-спектакль «Країна казок» — це веселі й захопливі пригоди улюблених героїв, справжні домашні тварини, паперове шоу, шоу мильних бульбашок, багато ігор, повітряних кульок, танці і подарунок для кожного глядача шоу від Діда Мороза! Що ще потрібно для атмосфери казки і новорічного настрою! До слова, організатори стверджують, що захід пройде з дотриманням усіх карантинних норм.

Новорічні хіти

Де: Київська консерваторія

Коли: 19 грудня

Ціна: 230―550 грн

На шанувальників музики чекає 2 години новорічного настрою! Що може бути краще за добірку святкових джазових стандартів і новорічно-різдвяних шлягерів? Всесвітньо відомий український «Щедрик», музика з новорічних фільмів і авторські композиції зроблять вечір незабутнім! На сцені всіх глядачів будуть дивувати піаніст і композитор Павло Ігнатьєв та вокалістка і актриса Катіко Пурцеладзе. Прекрасним доповненням стане художня водна анімація у виконанні Ангеліни Золотої.

Різдвяна фабрика мрій

Де: ВДНГ, павільйон №2

Ціна: 220 грн

Щоб зануритися в новорічну атмосферу і познайомитися з казковими героями, потрібно прийти на Різдвяну фабрику мрій. Там на вас чекає справжній чарівний світ. Ельф-екскурсовод з радістю розповість і покаже всі цікавинки чарівного міста. Тут є і кабінет головного ельфа Гукаса, і величезні кімнати з неймовірним приладдям: розпалювач вогню, за допомогою якого видувають ялинкові прикраси, спеціальні ванни для їх сріблення, величезна машина для фарбування іграшок, ціла майстерня з розпису готових кульок, і головне — зоряний небосхил, на якому можна записати свою заповітну мрію!

Давай з нами в Новий рік

Де: Київська консерваторія

Ціна: 220―550 грн

Хочете поринути в новорічну атмосферу, заспівати колядки і щедрівки, послухати класичні новорічні композиції в новому виконанні? Тоді вам сюди! YURA ZVONAR не дасть вам нудьгувати, а спеціальний гість — вокальний хор «JULIART MUSIC» стане родзинкою цього прекрасного вечора.

Святковий концерт «Різдвяні зустрічі»

Де: Київський національний академічний театр оперети

Коли: 28 грудня

Ціна: 60―1000 грн

Кращі музичні композиції з перших нот подарують святковий настрій. «Happy New Year», «Jingle bells», «Yesterday», «Mary, did you now» у виконанні a cappella артистів хору театру подарують незабутній вечір і атмосферу справжнього свята. Також прозвучать композиції, які вже припали до душі глядачам із концертних програм проєктів «10 тенорів», рок-опера «Моцарт» і «Музика сердець».

Новий рік в Osocor Residence та різдвяні канікули в Хогсміді

Де: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2)

Коли: 31 грудня, 1, 2, 3 січня; циркове льодове шоу «Чаросвіт» ще й 7 січня.

Ціна: вуличні гуляння в новорічну ніч — 1000 грн; різдвяні канікули в Хогсміді — 400–700 грн; циркове льодове шоу «Чаросвіт» — 400–700 грн

Новорічної ночі Osocor Residence влаштує казкові вуличні гуляння просто неба. Цьогоріч організатори облаштували тут копію зимового містечка Хогсмід із знаменитої поттеріани. 31 грудня магії стане ще більше, а на гостей чекатимуть катання на льодовій арені під сяяння ілюмінації, красуня-ялинка, салют, фудкорти, вуличні бари та караоке.

Хедлайнером новорічної ночі стане поп-діва Оля Полякова, а єдиний в Україні цирк на льоду Saveliev Grand покаже феєричне нічне шоу «Чаросвіт».

Різдвяні канікули в магічній резиденції теж яскраві й насичені. Маленьких і дорослих відвідувачів тішитимуть щоденними магічними майстер-класами й уроками, незвичайним шоу талантів «Hogwarts Got Talent», концертами легендарного бенду Хогвартсу «The Weird Sisters», сніговими шоу, танцювальними вечірками та вже названим цирковим льодовим шоу «Чаросвіт».

