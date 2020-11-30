Усі вже знають, що господар 2021 року ― Білий Металевий Бик, тому й кольори вибираємо відповідні. Усі відтінки сірого, блакитного, бежевого, а також сріблястий, білий і пастельні кольори ― всі вони спокійні, світлі і легко поєднуються між собою. Читайте поради екстрасенсів про те, у чому зустрічати Новий рік 2021, далі в матеріалі!

Екстрасенси радять одягати вбрання певних відтінків залежно від того, про що ви мрієте в прийдешньому році. Але й тут потрібно пам’ятати про вподобання тварини-символу. Так, якщо чекаєте зростання доходів, вибирайте білий наряд. Важливіше кохання ― зупиніться на світло-сірій сукні. І головне ― ніяких хижих принтів, Бикові це точно не сподобається. Що поробиш, доведеться приберегти леопардове міні до іншої нагоди. А також не варто використовувати в своєму образі червоний колір, він, як відомо, теж не до смаку Бикові. Кажуть, що тих, хто зможе догодити тварині-символу в новорічну ніч, весь рік супроводжуватиме фінансова удача.

Що одягнути на новорічну вечірку жінкам: модні тенденції

Сукня

Зараз у моді силует на одне плече. Кольори, як правило, світлі, однак і класику жанру ― маленьке чорне плаття ― теж ніхто не скасовував. Тільки останнє в 2021 році має бути з родзинкою: з цікавим розрізом на спині, блискучими вставками. Хочете елегантності ― одягніть відверту сукню до підлоги металевого відтінку, можна з додатковим акцентом у вигляді розрізу.

Спідниці

Пишні, з леткої тканини, спідниці додадуть жіночності образу. У моді, як і раніше, плісировка, універсальний тренд практично для будь-якого стилю ― від спортивного до класики. Також варто відзначити асиметричні моделі, з заходом і високою посадкою. Для новорічної ночі 2021 вибираємо спідницю середньої довжини або максі, а святкового настрою додадуть перламутрові і металеві переливи.

Комбінезони

Стильними будуть шовкові комбінезони з укороченими брюками. Або вельветові вільного крою зі звуженими донизу або, навпаки, дуже широкими штанинами. Для новорічної ночі 2021 прекрасно підійде також комбінезон металевого відтінку або з принтом, наприклад, графічним або флористичним. Альтернативою комбінезону може стати брючний костюм ― класичний, з незвичайними деталями або повністю всипаний паєтками.

Топи

Атласні на тонких бретельках або з люрексом ― вони і символу року, Металевому Бикові, сподобаються, і створять стильний образ. Топ, декорований паєтками, може послужити головною прикрасою в образі, бо сам по собі самодостатній. Поєднуємо з брюками ― укороченими звуженими або, навпаки, максимально вільними ― або з тією ж леткою спідницею.

Блузки та сорочки

Вони мають бути вільного силуету, що не сковує рухи, краще однотонні. Шовкові та атласні блузи стануть відмінним ошатним варіантом і доповнять практично будь-який низ ― будь то широкі штани, кюлоти чи спідниця-олівець. Цілком припустимий і невигадливий декоративний елемент у вигляді банта або коміра з оборками чи мереживом у вінтажному стилі.

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