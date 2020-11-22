Зима – самое популярное время для просмотра сериалов. И это не только потому, что сейчас – карнитин. Трудно наверняка сказать, выйдут ли премьеры в срок, так как процессы съемок и постпродакшна то и дело откладываются. Но хочется надеяться, что эти потрясающие сериалы все же удивят нас сюжетом грядущей зимой. Читайте самые ожидаемые новинки зимы прямо сейчас!

«Ванда Вижен»



Жанр: ситуационная комедия, мелодрама.

В главных ролях: Элизабет Олсен, Пол Беттани, Кэт Деннингс и др.

Пожалуй, лидером среди сериальных премьер станет именно этот проект, релиз которого запланирован на конец декабря. Время выбрано как нельзя лучше, ведь новогодние отпуска и каникулы сопровождаются настоящими киномарафонами и бесконечными просмотрами сериалов. Сюжет расскажет нам о судьбах Виктора Шейда (он же Вижен) и Ванды Максимофф (ака Алой Ведьмы) – сестры Ртути и одной из самых могущественных супергероинь во вселенной мутантов. Как ни странно, упор будет сделан не на боевик и драму, а на комедийность и романтику.

«Противостояние»



Жанр: постапокалиптическая драма, ужасы, приключения.

В главных ролях: Джеймс Марсден, Эмбер Херд, Одесса Янг и др.

Премьера экранизации бестселлера Стивена Кинга неоднократно переносилась в связи с карантином, повлиявшим на постпродакшн. Однако, вероятнее всего, есть и иная причина того, что фильммейкеры тянут с релизом. Уж очень сильно не хотелось Стивену Кингу, чтобы его произведение (и снятый по нему сериал) сравнивали с коронавирусной пандемией. Хотя вспышка COVID-19 косвенно «разрекламировала» все фильмы о вирусах и эпидемиях, писатель лично просил фанатов не проводить подобной параллели. По сюжету в засекреченной лаборатории США тайно создается опасная форма вируса, отдаленно напоминающего грипп. Вырвавшись за пределы стерильных стен, вирус косит практически все население планеты. Горстка выживших пытается свести концы с концами в мире, охваченном страхом и голодом.

«Стража»



Жанр: фэнтези, приключения.

В главных ролях: Ричард Дормер, Марама Корлет, Адам Хугилл и др.

Если вы обожаете читать произведения в жанре фэнтези, то вам наверняка знакомо имя Терри Пратчетта – автора цикла самых смешных в мире книг. Этот сериал станет настоящим страждественским подарком! Фанаты Терри поймут отсылку. Сюжет будет сосредоточен на приключениях солдат из городской стражи Анк-Морпорка. Нас ждут курьезные ситуации, отсылки к популярным реалиям литературы и кино и, конечно, волшебство!

«Уокер»



Жанр: вестерн, приключения.

В главных ролях: Джаред Падалеки, Линдси Морган, Кигэн Аллен и др.

В январе 2021 года планируется показ перезапуска популярного сериала 1990-х «Уокер, техасский рейнджер» (также известного под названием «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски»). Вместо Чака Норриса в главной роли мы увидим звезду сериала «Сверхъестественное» Джареда Падалеки.

«Чаки»



Жанр: мистика, ужасы.

В главных ролях: Брэд Дуриф, Дженнифер Тилли и др.

Вам нравятся ужастики про злых кукол? Если да, тогда вы наверняка наслышаны о Чаки – говорящей кукле, в тело которой вселилась душа серийного маньяка, Чарльза Ли Рея. Серия фильмов ужасов о Чаки и его подружке снискала бешеную популярность. Новомодный ремейк ленты с роботизированной куклой был встречен фанатами прохладно, но сама задумка с перезапуском франшизы чертовски хороша. Не удивительно, что фильммейкеры решили создать сериал о коварной игрушке, алчущей крови. Неописуемо приятный факт для ценителей оригинальной серии фильмов: в состав актеров вошли Дуриф, сыгравший в первой части Чарльза и подаривший свой голос Чаки, и Тилли, полюбившаяся многим по роли безумной Тиффани. Ориентировочно сериал выйдет в 2021 году, однако коронавирус может повлиять на дату премьеры, так как съемки уже задержались из-за карантинов.

«Основание»



Жанр: научная фантастика.

В главных ролях: Джаред Харрис, Ли Пейс, Терренс Манн и др.

Запланированный на 2021 год сериал ждут миллионы поклонников жанра научной фантастики, ведь в основу сюжета легли книги одноименной серии от великого Айзека Азимова. События перенесут зрителей в далекое будущее, где человечество заселило практически весь Млечный Путь. Талантливый ученый понимает, что грядет беда вселенского масштаба. Под его руководством тайно развивается организация под кодовым названием «Основание». Ее члены планируют возродить цивилизацию после крушения привычного мира.

«Ваша честь»



Жанр: юридическая драма.

В главных ролях: Брайан Ли Крэнстон, Хоуп Дэвис, Ханте Духан и др.

Судя по актерскому составу, у этого предстоящего проекта есть все шансы пополнить списки лучших сериалов о юристах. Звезда сериала «Во все тяжкие» предстанет перед нами в образе уважаемого судьи, решающего судьбы жителей Нового Орлеана, общество которого погрязло в беззаконии. Премьера сериала запланирована на декабрь 2020 года.

«Черный нарцисс»



Жанр: драма, триллер.

В главных ролях: Дайана Ригг, Эшлинг Франчози, Алессандро Нивола и др. Предстоящий мини-сериал, премьера которого в мире запланирована на конец ноября ― начало декабря. В основу сюжета лег одноименный роман, созданный Румером Годденом (и уже экранизировавшийся в далеких 1940-х годах). Несколько католических монахинь отправляются в Гималаи, чтобы создать там церковную школу. С точки зрения христиан, женщины вершат благое дело. Однако все мы знаем, куда ведут благие намерения… Их миссия радует далеко не всех местных жителей.

«Позолоченный век»



Жанр: историческая драма.

В главных ролях: Кристин Барански, Синтия Никсон, Таисса Фармига и др.

Если над шоу работает сам Джулиан Феллоуз (создатель «Аббатства Даунтон»), то нас точно ждет первоклассная историческая драма. События будут развиваться во времена так называемого Позолоченного века – периода в истории США конца XIX века. Согласно предварительным синопсисам, сюжет расскажет о молодой провинциалке, приехавшей к тетке в большой город. Перед девушкой открываются двери в высшее общество со всеми его соблазнами и пороками. Блистательный актерский состав обещает поразить нас отменной драматичной игрой.

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