Зима ― найпопулярніший час для перегляду серіалів. І це не тільки тому, що зараз карантин. Важко напевно сказати, чи вийдуть прем’єри вчасно, бо процеси знімання і постпродакшну раз у раз відкладаються. Однак хочеться сподіватися, що ці приголомшливі серіали все ж здивують нас сюжетом цієї зими. Читайте найбільш очікувані новинки зими просто зараз!

«Ванда Віжен»



Жанр: комедія, мелодрама.

У головних ролях: Елізабет Олсен, Пол Беттані, Кет Деннінгс та ін.

Мабуть, лідером серед серіальних прем’єр стане саме цей проєкт, реліз якого запланований на кінець грудня. Час обрано якнайкраще, адже новорічні відпустки і канікули супроводжуються справжніми кіномарафонами і нескінченними переглядами серіалів. Сюжет розповість нам про долі Віктора Шейді (він же Віжен) і Ванди Максімоф (ака Червоної Відьми) ― сестри Ртуть і однієї з наймогутніших супергероїнь у всесвіті мутантів. Дивно, але акцент буде зроблено не на бойовик і драму, а на комедійність і романтику.

«Протистояння»



Жанр: постапокаліптична драма, жахи, пригоди.

У головних ролях: Джеймс Марсден, Ембер Херд, Одеса Янг та ін.

Прем’єра екранізації бестселера Стівена Кінга не раз переносилася у зв’язку з карантином, що вплинув на постпродакшн. Однак, найімовірніше, є і інша причина того, що фільммейкери зволікають з релізом. Дуже вже не хотілося Стівену Кінгу, щоб його твір (і знятий за ним серіал) порівнювали з коронавірусною пандемією. Хоча спалах COVID-19 «розрекламувала» всі фільми про віруси та епідемії, письменник особисто просив фанатів не проводити подібної паралелі. За сюжетом у засекреченій лабораторії США таємно створюється небезпечна форма вірусу, що віддалено нагадує грип. Вирвавшись за межі стерильних стін, вірус косить практично все населення планети. Жменька тих, кому вдалося вижити, намагається звести кінці з кінцями у світі, охопленому страхом і голодом.

«Варта»



Жанр: фентезі, пригоди.

У головних ролях: Річард Дормер, Марама Корлет, Адам Хугілл та ін.

Якщо ви обожнюєте читати твори в жанрі фентезі, то вам напевно знайоме ім’я Террі Пратчетта ― автора циклу найсмішніших у світі книг. Цей серіал стане справжнім подарунком! Сюжет буде зосереджений на пригоді солдатів з міської варти Анк-Морпорка. На нас чекають курйозні ситуації, відсилання до популярних реалій літератури й кіно і, звичайно, дива!

«Вокер»



Жанр: вестерн, пригоди.

У головних ролях: Джаред Падалекі, Ліндсі Морган, Кіген Аллен та ін.

У січні 2021 року планується показ перезапуску популярного серіалу 1990-х «Вокер, техаський рейнджер» (також відомого під назвою «Крутий Вокер: Правосуддя по-техаськи»). Замість Чака Норріса в головній ролі ми побачимо зірку серіалу «Надприродне» Джареда Падалекі.

«Чакі»



Жанр: містика, жахи.

У головних ролях: Бред Дуріф, Дженніфер Тіллі та ін.

Вам подобаються фільми жахів про злих ляльок? Якщо так, тоді ви напевно чули про Чакі ― ляльку, яка говорить і в тіло якої вселилася душа серійного маніяка Чарльза Лі Рея. Серія фільмів жахів про Чакі та його подружку здобула шалену популярність. Новомодний ремейк стрічки з роботизованою лялькою фанати зустріли прохолодно, але сам задум з перезапуском франшизи гарний. Тож не дивно, що фільммейкери вирішили створити серіал про підступну іграшку. Неймовірно приємний факт для поціновувачів оригінальної серії фільмів: до складу акторів увійшли Дуріф, який зіграв у першій частині Чарльза і подарував свій голос Чакі, і Тіллі, котра полюбилася багатьом за роллю божевільної Тіффані. Орієнтовно серіал вийде в 2021 році, проте коронавірус може вплинути на дату прем’єри, оскільки зйомки вже затрималися через карантин.

«Основа»



Жанр: наукова фантастика.

У головних ролях: Джаред Харріс, Лі Пейс, Терренс Манн та ін.

На запланований на 2021 рік серіал чекають мільйони шанувальників жанру наукової фантастики, адже основою сюжету стали книги однойменної серії від великого Айзека Азімова. Події перенесуть глядачів у далеке майбутнє, де людство заселило практично весь Чумацький Шлях. Талановитий учений розуміє, що гряде біда масштабів всесвіту. Під його керівництвом таємно розвивається організація з кодовою назвою «Основа». Її члени планують відродити цивілізацію після краху звичного світу.

«Ваша честь»



Жанр: юридична драма.

У головних ролях: Браян Лі Кренстон, Хоуп Девіс, Ханте Духан та ін.

Судячи з акторського складу, у цього майбутнього проєкту є всі шанси поповнити списки найкращих серіалів про юристів. Зірка серіалу «Пуститися берега» постане перед нами в образі поважного судді, який вирішує долі жителів Нового Орлеана, суспільство якого загрузло в беззаконні. Прем’єра серіалу запланована на грудень 2020 року.

«Чорний нарцис»



Жанр: драма, трилер.

У головних ролях: Даяна Рігг, Ешлінг Франчоза, Алессандро Нівола і ін.

Майбутній мінісеріал, прем’єра якого у світі запланована на кінець листопада ― початок грудня. Основою сюжету є однойменний роман, створений Румером Годденом (і вже екранізований у далеких 1940-х роках). Кілька католицьких черниць вирушають до Гімалаїв, щоб створити там церковну школу. З погляду християн, жінки вершать добру справу. Однак усі ми знаємо, куди ведуть благі наміри… Їхня місія радує далеко не всіх місцевих жителів.

«Позолочене століття»



Жанр: історична драма.

У головних ролях: Крістін Баранскі, Синтія Ніксон, Таїсса Фарміга та ін.

Якщо над шоу працює сам Джуліан Феллоуз (творець «Абатства Даунтон»), то на нас точно чекає першокласна історична драма. Події розвиватимуться під час так званого Позолоченого століття ― періоду в історії США кінця XIX ст. Згідно з попередніми синопсисами, сюжет розповість про молоду провінціалку, яка приїхала до тітки у велике місто. Перед дівчиною відкриваються двері у вищий світ з усіма його спокусами і пороками. Блискучий акторський склад обіцяє вразити нас відмінною драматичною грою.

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