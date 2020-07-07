Какие книжные новинки появятся в 2020 году? В нашем материале ‒ подборка самых ожидаемых изданий, которые рекомендует Надежда Матвеева.

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Тэд Уильямс «Империя травы»

Эта книга ‒ второй роман трилогии эпического фэнтези «Последний король Остен Арда». В основе сюжета ‒ борьба жителей Земли Светлого Арда со смертельной угрозой ‒ жуткой королевой норнов. Беспокойства добавляет и назревающая гражданская война древней нации наббан. Да и кочевники-триттинги готовят набеги на ненавистные им города. Целая цивилизация может погибнуть! Какие действия предпримут король Саймон и королева Мириамель? Удастся ли им разгадать тайну древнего артефакта, короны из ведьминого дерева? Ведь только так можно победить врагов.

Филиппа Перри «Как жаль, что мои родители об этом не знали»

Книга «Как жаль, что мои родители об этом не знали» Филиппы Перри вошла в топ 100 книг британского Amazon. Это настоящий бестселлер о воспитании, который станет палочкой-выручалочкой для родителей.

Книга рассказывает о тонкостях воспитания и дает ответы на множество вопросов: как установить связь с ребенком, как сохранить и укрепить эту связь на протяжении лет.. Автор поможет увидеть мир глазами ребенка, понять его.

Диана Макрум «Десятый остров»

Это захватывающая история о репортере Диане Маркум, которая переживает личностный кризис. Чтобы выйти из сложной ситуации, Диана присоединится к необычной группе иммигрантов, которые живут на отдаленных Азорских островах в Атлантическом океане. Как изменится жизнь женщины на островах? Что ждет ее дальше? Ведь это необычное место: быки, которые свободно ходят по улицам, и красивейшие вулканы… Что будет дальше? Об этом можно узнать, если прочитать книгу.

Николя Матье «Их дети после них»

Французский писатель Николя Матье за этот роман был удостоен Гонкуровской премии. В центре сюжета история взросления молодого человека ‒ Хасина, прототипом которого является сам автор. Это увлекательная история, которая заставит читателя переживать за четверку неразлучных друзей. Первая любовь, пиво под песни Nirvana и даже маленькое преступление… Прекрасная история, которая никого не оставит равнодушным.

Маргарет Этвуд «Заветы»

«Заветы» ‒ продолжение нашумевшего произведения Маргарет Этвуд «Рассказ служанки», за которое автор в 2019 году была удостоена Букеровской премии. В основе сюжета трогательные судьбы женщин Республики Гилеад, которые обречены на нелегкие страдания. Роман написан одновременно от лица трех героинь, одна из которых читателям знакома по предыдущему произведению. Книга будет интересна абсолютно всем, ведь она поднимает важные вопросы равенства, уважения и самореализации.

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Пол Остер «Бруклинские глупости»

В центре сюжета ‒ история жизни самого обычного человека, который стремится к внутренней гармонии. Главный герой ‒ Натан Гласс ‒ приезжает в Бруклин с единственной целью ‒ умереть. К такому поступку его вынудили семейные проблемы: развод и сложные отношения с дочерью. Но неожиданная встреча с племянником и череда новых знакомств и невероятных событий заставит его со временем полностью пересмотреть взгляды на собственную судьбу. Чем закончится история Натана? Сумеет ли он найти в себе силы жить дальше?

Бернардин Эваристо «Девушка, женщина, другие»

Роман «Девушка, женщина, другие» повествует о двенадцати людях, большинство из которых ‒ чернокожие британки, путешествующие по миру в разные десятилетия. В романе судьбы героев так или иначе пересекаются. Что объединяет их всех? Кстати, автор за этот роман был удостоен Букеровской премии.

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