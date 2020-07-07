Які книжкові новинки з’являться у 2020 році? У нашому матеріалі ‒ добірка найочікуваніших видань, які рекомендує Надія Матвєєва.

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Тед Вільямс «Імперія трави»

Ця книжка ‒ другий роман трилогії епічного фентезі «Останній король Остен Арда». В основі сюжету ‒ боротьба жителів Землі Світлого Арда зі смертельною загрозою ‒ моторошною королевою норнів. Занепокоєння додає і назріваюча громадянська війна древньої нації наббан. Та й кочівники-триттінги готують набіги на ненависні їм міста. Ціла цивілізація може загинути! Як вирішуватимуть ці проблеми король Саймон і королева Міріамель? Чи вдасться їм розгадати таємницю стародавнього артефакту, корони з відьмового дерева? Адже тільки так можна перемогти ворогів.

«Як шкода, що мої батьки про це не знали», Філіпа Перрі

Книга «Як шкода, що мої батьки про це не знали» Філіпи Перрі увійшла в топ 100 книг британського Amazon. Це справжній бестселер про виховання, який стане паличкою-виручалочкою для батьків.

Книга розповідає про тонкощі виховання і дає відповіді на безліч питань: як встановити зв’язок із дитиною, як зберегти і зміцнити цей зв’язок упродовж років… Авторка допоможе побачити світ очима дитини, зрозуміти її.

«Десятий острів», Діана Макрум

Це захоплива історія про репортерку Діану Маркум, яка переживає особисту кризу. Щоб вийти зі складної ситуації, Діана приєднається до незвичайної групи іммігрантів, які живуть на віддалених Азорських островах в Атлантичному океані. Як зміниться життя жінки на островах? Що чекає на неї далі? Адже це незвичайне місце: бики, які вільно ходять вулицями, і дивовижної краси вулкани… Що буде далі? Про це можна дізнатися, прочитавши книгу.

Ніколя Матьє «Їхні діти після них»

Французький письменник Ніколя Матьє за цей роман був удостоєний Гонкурівської премії. У центрі сюжету історія дорослішання молодого чоловіка ‒ Хасина, прототипом якого є сам автор. Це захоплива історія, яка змусить читача переживати за четвірку нерозлучних друзів. Перше кохання, пиво під пісні Nirvana і навіть маленький злочин… Прекрасна історія, яка нікого не залишить байдужим.

Маргарет Етвуд «Заповіти»

«Заповіти» ‒ продовження відомого твору Маргарет Етвуд «Розповідь служниці», за який авторка в 2019 році була удостоєна Букерівської премії. В основі сюжету зворушливі долі жінок Республіки Гілеад, які приречені на нелегкі страждання. Роман написаний одночасно від імені трьох героїнь, одна з яких читачам знайома за попереднім твором. Книжка буде цікава абсолютно всім, адже вона піднімає важливі питання рівності, поваги і самореалізації.

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Пол Остер «Бруклінські дивацтва»

У центрі сюжету ‒ історія життя звичайної людини, яка прагне до внутрішньої гармонії. Головний герой ‒ Натан Гласс ‒ приїжджає до Брукліна з єдиною метою ‒ померти. До такого вчинку його наштовхнули сімейні проблеми: розлучення і складні стосунки з дочкою. Але несподівана зустріч із племінником і низка нових знайомств і неймовірних подій змусить його згодом повністю змінити погляди на власну долю. Чим закінчиться історія Натана? Чи зуміє він знайти в собі сили жити далі?

Бернардин Еваристо «Дівчина, жінка, інші»

Роман «Дівчина, жінка, інші» оповідає про дванадцять людей, більшість із яких ‒ чорношкірі британки, які подорожують світом в різні десятиліття. У романі долі героїв так чи інакше перетинаються. Що об’єднує їх всіх? До речі, за цей роман автор був удостоєний Букерівської премії.

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