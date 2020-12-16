Зима — прекрасна пора, щоб закутатися в теплий плед, зробити горнятко гарячого какао і почитати цікаву книжку. Адже тільки так сьогодні можна зануритись у світ небувалих історій, навчитися чогось і надихнутися на нові звершення. Редакція STB.UA спеціально для вас дібрала п’ятірку чудових книг, які обов’язково варто прочитати на дозвіллі в грудні 2020.

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Дмитро Карпачов

«Як дати дитині все без грошей і зв’язків»

Що насправді необхідно дітям? Це запитання, певно, ставлять собі всі батьки. Адже кожен бажає кращого своєму чаду, але не всі знають, що це має бути. Часто спроби піклування закінчуються нічим. Діти ростуть зухвалими, грублять, звинувачують батьків у тому, що про них не подбали. При тому, що батьки роблять для них усе можливе: жертвують особистим життям, власним комфортом і здоров’ям. Автор книги, експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов, стверджує, що існує конкретна причина, чому діти можуть так поводитись. І найчастіше це не зовсім правильна турбота про улюблене чадо. У своїй книзі «Як дати дитині все без грошей і зв’язків» Дмитро Карпачов звертає увагу батьків на найпоширеніші помилки, яких вони припускаються. Автор стверджує, що, дотримуючись порад із цієї книги, за сім тижнів можна вивести стосунки з дитиною на новий рівень. Книга рясніє чіткими орієнтирами, які вказують, у якому напрямку рухатися і як виховати впевнену і щасливу дитину.

Люсі Едлінгтон

«Червона стрічка»

«Червона стрічка» — найкращий молодіжний роман про Голокост. За сюжетом чотири різні дівчини зустрічаються на межі життя і смерті, в концтаборі Аушвіц-Біркенау. Елла — цілеспрямована талановита юна кравчиня. Вона шиє чудове вбрання для тих, хто прирікає на смерть безвинних людей. Роза — ніжна казкарка і фантазерка, яка завжди готова поділитися мізерною порцією їжі з тим, кому вона потрібніша, і не боїться покарання за допомогу іншим в’язням. Марта — привілейована управителька швейної майстерні. Вона піде на все, щоб залишитися в живих. Карла — одна з наглядачок. Їм ніколи не бувати подругами, та й не кожній судилося вижити в Біркенау. До слова, роман удостоївся високих відгуків істориків та дослідників у царині історії Другої Світової Війни і Голокосту.

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Рейчел Ліппінкотт, Міккі Дотрі, Тобіас Іаконіс

«За п’ять кроків до кохання»

Ця книга — справжній бестселер, який практично відразу ж екранізували. За сюжетом хлопець і дівчина закохуються одне в одного з першого погляду. Але між ними виростає перепона — смертельна хвороба. Стелла і Вілл кидають виклик долі і йдуть наперекір усім. Вони зустрілися, коли найбільше потребували цього. Ось тільки їхнє кохання приречене, адже Вілл ніколи не зможе торкнутися Стелли. Його дотик смертельний для дівчини. Та справжнє кохання не знає ні кордонів, ні заборон, і воно, безперечно, варте цілого життя…

Майк Омер

«Усередині вбивці»

Приголомшлива детективна історія від справжнього майстра. За сюжетом агенти ФБР займаються розслідуванням і затриманням серійного вбивці, котрий бальзамує трупи своїх жертв особливим способом, за якого тілу можна надати будь-якої пози. Розслідуванням резонансних злочинів займається Чиказька поліція. Та для такої таємничої справи потрібен особливий фахівець — тонкий психолог, який може за кількома дрібними деталями точно зобразити портрет і відновити хід дій навіть найбільш винахідливого злочинця. Тому до розслідування пропонують приєднатися Зої Бентлі. Тільки вона впорається з такою заплутаною справою. Багато в чому тому, що колись сама зіткнулася з серійним убивцею. І вижила.

Стівен Уестабі

«Тендітні життя. Історії кардіохірурга про професію, де немає місця сумнівам і страху»

Ми дуже мало знаємо про роботу лікарів. Чому вмирають пацієнти кардіохірурга? Через помилку? Так, буває і таке. Але частіше причина в тому, що людина від початку була дуже хворою і допомогти їй могло лише диво. І часом чудеса все-таки трапляються — завдяки наполегливості та рішучості талановитого лікаря. Автор книги розповідає про людей, які рухають кардіохірургію вперед: про колег-хірургів і про інших членів операційних бригад, про інженерів-винахідників і про виробників медичної апаратури. «Тендітні життя» — не просто історія талановитого хірурга; насамперед це історії його пацієнтів, за якими стежиш із неослабною увагою, переживаючи, якщо дива не сталося, і радіючи, коли людина всупереч усім прогнозам повертається до життя.

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