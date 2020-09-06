В 10 выпуске проекта «Один за всіх»-16 команда провела собственное расследование и выяснила, кто на самом деле убил Виталия. История, которая лишила дара речи всех в студии. 30 ножевых ранений, которые якобы нанесла 17-летняя падчерица. Возможно ли это? Или есть другое основание такому поступку? Больше — в материале.

Светлана и Владимир с Херсонщины едва сдерживают слезы и не могут прийти в себя от горя. Недавно они похоронили единственного сына ― 26-летнего Виталия. И в голове не укладывается, что в могилу его могла отправить 17-летняя падчерица. По версии правоохранительных органов, она подозревается в нанесении многочисленных ножевых ранений в горло, печень и сердце. Гражданская жена умершего Виталия — Нина — говорит, что это было исключительно с целью самозащиты. Но родители погибшего считают, что виновата Нина. Ведь вряд ли хрупкая девушка смогла бы справиться с их крепким сыном.

В студии проекта «Один за всіх» состоялось собственное расследование. Родители погибшего рассказали, что убийца до сих пор на свободе. В версию правоохранительных органов они не верят. Единственное, чего хотят, ― установить справедливость. В тот страшный день не была вызвана скорая помощь, поэтому самозащитой такой поступок сложно назвать. Скорее всего, женщины умышленно лишили жизни Виталия. На месте преступления родители увидели страшную картину: сын лежал в крови с колотыми ранами.

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Отец погибшего рассказал, что его невестка уже похоронила одного мужа. Тот был инвалидом, за которыми она не ухаживала. Более того, она лишена родительских прав на 6 детей из-за пьянства. И чтобы осветить позицию другой стороны, в студию приехала депутат села, которая жалеет падчерицу, а не родителей погибшего. Женщина рассказала, что Виталий домагался девочки, а саму Нину бил. Соседи говорят, что мужчина даже насиловал свою падчерицу.

В студии проекта «Один за всіх» прослушали аудиозапись, которую сделала Нина во время ссоры. Слышны были удары Виталия и угрозы забрать ребенка.

Поэтому Нина приехали в студию, чтобы рассказать свою версию. Женщина призналась, что Виталий бил ее. Из-за постоянной ревности были громкие скандалы. В момент убийства ее не было в комнате. Но чтобы сделать перекрестный допрос, Михаил Присяжнюк позвонил падчерице. Девушка рассказала, что Виталий постоянно делал грязные предложения и приставал. А в тот вечер, в страхе за свою жизнь, девушка схватила нож и нанесла удары.

Однако на аудиозаписи слышно, что в момент совершения преступления присутствовали двое: мама и дочь. Перед началом программы Нина прошла полиграф и ответила на главный вопрос: убивала ли она своего мужа Виталия. Полиграф показал, что женщина не наносила ударов и не держала мужчину в момент совершения преступления. Однако она видела, как ее 17-летняя дочь наносила удары ножом.

Юристы и криминалисты утверждают, что такое деяние может квалифицироваться как превышение пределов необходимой обороны. И судьбу 17-летней девушки решит суд. Команда будет следить за этой историей.

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