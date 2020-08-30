«Один за всіх»-16 выпуск 1: Любовь по согласию или изнасилование?

Первый выпуск проекта «Один за всіх»-16 удивил всех экспертов в студии. Неужели после изнасилования можно влюбиться? Страшный сон, который не желает увидеть и пережить никто. Однако в 1 выпуске 16 сезона социального проекта «Один за всіх» команда столкнулась с такой историей и решила в ней разобраться.

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Месяц назад жизнь Ирины перевернулась с ног на голову. Она узнала, что ее 16-летнюю дочь Сашу изнасиловали на автобусной остановке. Но еще больше ее ошарашило то, что девушка отказалась наказывать насильника, ведь по уши в него влюбилась. Обидчиком оказался 23-летний Александр из соседнего села. Не работает, недавно вышел из тюрьмы. Себя насильником не считает, а свои намерения называет самими искренними.

В студию проекта «Один за всіх» приехали мама и бабушка девушки. Они рассказали, что подружки познакомили Сашу с Александром. В ту ночь двое выпили алкоголь и отправились за 8 километров от дома. По словам Саши, на автобусной остановке парень начал домогаться ее. Однако на следующий день, после случившегося, Саша попросила маму не обращаться в полицию.

Спустя несколько дней Саша вновь не пришла домой ночевать. Выяснилось, что она начала часто наведываться к Александру. И уже тогда мама решила обратиться в полицию с заявлением о совершении особо тяжкого преступления по отношению к несовершеннолетней. Но правоохранительные органы, узнав о том, что после изнасилования пара вступала несколько раз в добровольную половую связь, принимать заявление отказались.

После случившегося у пары начались отношения. Два месяца двое созваниваются, ходят на свидания. Парень зол, что на него навесили клеймо зека и насильника. Поэтому в студии свою вину не признавал. Ведущий Михаил Присяжнюк решил поинтересоваться, где работает Александр. Постоянного дохода у него нет, а порой парень даже берет деньги у Саши. Также был проведен тест на содержание в организме наркотических веществ, который оказался положительным.

По итогу Александр признался, что и вовсе готов отпустить возлюбленную и разорвать с ней все отношения. Что и сделал, когда в студии появилась Саша. Девушка отказалась принимать такое решение и начала просить парня ее не бросать. Психологи и эксперты проекта смогли выяснить, что девочка создала себе воображаемый идеал в лице Александра. Связано это с тем, что она не получала достаточно любви и защиты от родителей. Отец бил девочку, а мама даже не старалась ее уберечь. Поэтому неосознанное желание убежать с кем-то — вполне объяснимо.

Саша приняла решение поехать в центр реабилитации, чтобы справиться с нанесенной травмой со стороны родителей и Александра.

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