«Один за всіх»-16 випуск 1: Кохання за згодою чи зґвалтування?

Перший випуск проєкту «Один за всіх»-16 здивував усіх експертів у студії. Невже після зґвалтування можна закохатися? Страшний сон, який не бажає побачити і пережити ніхто. Однак у 1 випуску 16 сезону соціального проєкту «Один за всіх» команда зіткнулася з такою історією і вирішила в ній розібратися.

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Місяць тому життя Ірини перевернулося з ніг на голову. Вона дізналася, що її 16-річну дочку Сашу зґвалтували на автобусній зупинці. Але ще більше її приголомшило те, що дівчина відмовилася карати ґвалтівника, адже по вуха в нього закохалася. Кривдником виявився 23-річний Олександр із сусіднього села. Він не працює, нещодавно вийшов з в’язниці. Себе ґвалтівником не вважає, а свої наміри називає найщирішими.

До студії проєкту «Один за всіх» приїхали мама і бабуся дівчини. Вони розповіли, що тієї ночі двоє випили алкоголь і вирушили за 8 кілометрів від дому. За словами Саші, на автобусній зупинці хлопець почав домагатися її. Однак наступного дня, після того, що сталося, Саша попросила маму не звертатися до поліції.

Через кілька днів Саша знову не прийшла додому ночувати. З’ясувалося, що вона почала часто навідуватися до Олександра. І вже тоді мама вирішила звернутися в поліцію із заявою про скоєння особливо тяжкого злочину щодо неповнолітньої. Але правоохоронні органи, дізнавшись про те, що після зґвалтування пара вступала кілька разів у добровільний статевий зв’язок, приймати заяву відмовилися.

Після того, що сталося, у пари почалися стосунки. Два місяці двоє телефонують, ходять на побачення. Хлопець обурений, що на нього навісили тавро зека і ґвалтівника. Тому в студії своєї провини не визнавав. Ведучий Михайло Присяжнюк вирішив поцікавитися, де працює Олександр. Постійного доходу в нього немає, а часом хлопець навіть бере гроші у Саші. Також був проведений тест на вміст в організмі наркотичних речовин, який виявився позитивним.

За підсумком Олександр зізнався, що й зовсім готовий відпустити кохану і розірвати з нею стосунки. Що і зробив, коли в студії з’явилася Саша. Дівчина відмовилася приймати таке рішення і почала просити хлопця її не кидати. Психологи і експерти проєкту змогли з’ясувати, що дівчинка створила собі уявний ідеал в особі Олександра. Пов’язано це з тим, що вона не отримувала достатньо любові і захисту від батьків. Батько бив дівчинку, а мама навіть не намагалася її вберегти. Тому неусвідомлене бажання втекти з кимось — цілком зрозуміле.

Саша вирішила поїхати в центр реабілітації, щоб упоратись із завданою батьками та Олександром травмою.

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