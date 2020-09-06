У 10 випуску проєкту «Один за всіх»-16 команда провела власне розслідування і з’ясувала, хто насправді вбив Віталія. Історія, яка позбавила мови всіх у студії. 30 ножових поранень, які нібито завдала 17-річна падчерка. Чи можливо це? Чи є інше підґрунтя такого вчинку? Більше — в матеріалі.

Світлана і Володимир з Херсонщини ледь стримують сльози і не можуть отямитися від горя. Нещодавно вони поховали єдиного сина — 26-річного Віталія. Та в голові не вкладається те, що на той світ його могла відправити 17-річна падчерка. За версією правоохоронних органів, вона підозрюється у завданні численних ножових поранень у горлянку, печінку та серце. Цивільна дружина загиблого Віталія — Ніна — каже, що це було виключно через самозахист. Проте його батьки вважають, що винна Ніна. Адже навряд чи тендітна дівчинка змогла би впоратися з їхнім кремезним сином.

У студії проєкту «Один за всіх» відбулося власне розслідування. Батьки загиблого розповіли, що вбивці досі на волі. У версію правоохоронних органів вони не вірять. Єдине, чого бажають, ― встановити справедливість. Того страшного дня не була викликана швидка допомога, тож самозахистом такий учинок важко назвати. Скоріше за все, жінки умисно позбавили життя Віталія. На місці злочину батьки побачили страшну картину: син лежав у крові із колотими ранами.

Більше на тему: «Один за всіх»-16 випуск 1: Кохання за згодою чи зґвалтування?

Батько загиблого розповів, що його невістка вже поховала одного чоловіка. Той був інвалід, якого вона не доглядала. Ба більше, вона позбавлена батьківських прав на 6 дітей за пияцтво. Та щоб висвітлити позицію іншої сторони, до студії приїхала депутатка села, яка жаліє падчерку, а не батьків загиблого. Жінка розповіла, що Віталій домагався дівчинки, а саму Ніну бив. Сусіди кажуть, що чоловік навіть ґвалтував свою падчерку.

У студії проєкту «Один за всіх» прослухали аудіозапис, який зробила Ніна під час сварки. Чутно було удари Віталія і погрози забрати дитину.

Тож Ніна приїхала до студії, щоб розповісти свою версію. Жінка зізналася, що Віталій бив її. Через постійні ревнощі були гучні скандали. У момент вбивства її не було в кімнаті. Та щоб провести перехресний допит, Михайло Присяжнюк зателефонував падчерці. Дівчина розповіла, що Віталій постійно робив брудні пропозиції і чіплявся. А того вечора, у страху за своє життя, вона схопила ніж і завдала удари.

Проте на аудіозаписі чутно, що в момент скоєння злочину були присутні двоє: мати і дочка. Перед початком програми Ніна пройшла поліграф і відповіла на головне запитання: чи вбивала вона свого чоловіка Віталія. Поліграф показав, що жінка не завдавала ударів і не тримала чоловіка в момент скоєння злочину. Проте вона бачила, як її 17-річна донька завдавала удари ножем.

Юристи і криміналісти стверджують, що таке діяння може кваліфікуватися як перевищення меж необхідної самооборони. Та долю 17-річної дівчини вирішить суд. Команда слідкуватиме за цією історією.

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