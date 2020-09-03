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«Супермама» 40 выпуск: Памперсы в три года и аниматоры ― как воспитывает свою дочь мама-диетолог Юлия?

03.09.2020

Сегодня, 3 сентября, в эфир телеканала СТБ вышел 40 выпуск психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у последней конкурентки — мамы-диетолога Юли, которая безумно любит свою дочь. Однако конкурентки нашли очень много огрехов в воспитании девочки. Согласится ли с их мнением  ведущий проекта Дмитрий Карпачев и что посоветует Юлии во время личной встречи?   

супермама

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Сегодня четверг, а это значит, что участницы проекта своими руками отдали одной из конкуренток победу. Но прежде они отправились оценить методы воспитания последней мамы — диетолога Юлии. 

Юля мечтала о детях практически с подросткового возраста, но стать мамой вышло не сразу. Именно поэтому женщина просто души не чает в своей дочери. Она никогда ее не наказывает и не заставляет что-то делать. Юлия всецело посвятила себя материнству, а воспитывать маленькую Мирославу ей помогают бабушки, одна из  которых даже уволилась с работы, чтобы больше времени проводить с внучкой. 

супермама

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Однако не все участницы разделили такой подход к воспитанию. Маме-экстрасенсу Дали показалось, что в детской комнате слишком много игрушек, которыми ребенок не в состоянии играться одновременно. К тому же малышка в три года все еще носит памперс. По мнению участниц, это недопустимо. Как и то, впрочем, что девочка постоянно требует к себе внимания и не может поиграть самостоятельно. Чтобы спокойно поговорить с гостями, Юлия заказала аниматоров, которые  должны были развлекать малышку. Эту идею конкурентки не оценили. Им показалось, что мама-диетолог слишком балует ребенка, а это может привести к вседозволенности. Сама она считает, что это нормально, и у ее дочери еще будет время, чтобы научиться убирать и выполнять прочие мелкие обязанности. 

супермама

Во время откровенного разговора Юлия поделилась историей о том, через что ей пришлось пройти, чтобы похудеть. Также она рассказала о своей программе похудения. Однако бьюти-мама Ира засомневалась в профессионализме конкурентки, так как считает: чтобы быть диетологом, мало окончить курсы, нужно иметь медицинское образование. 

Ну, а что посоветует маме-диетологу ведущий проекта Дмитрий Карпачев? И кто получит звание Супермамы на этой неделе? Смотрите все подробности в 40 выпуске!

Video: «Супермама» 40 выпуск: Памперсы в три года и аниматоры ― как воспитывает свою дочь мама-диетолог Юлия?

Супермама 40 выпуск: Памперсы в три года и аниматоры ― как воспитывает свою дочь мама-диетолог Юлия? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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