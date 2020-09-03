Сьогодні, 3 вересня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 40 випуск психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях в останньої конкурентки — мами-дієтолога Юлі, яка шалено любить свою дочку. Однак конкурентки знайшли дуже багато огріхів у вихованні дівчинки. Чи погодиться з їхньою думкою ведучий проєкту Дмитро Карпачов і що порадить Юлії під час особистої зустрічі?

Більше на тему: «Супермама» 39 випуск: Камін від Versace і яйця Фаберже — чи так добре живеться дітям мами-екстрасенса Далі?

Юля мріяла про дітей практично з підліткового віку. Однак стати мамою вийшло не відразу. Саме тому жінка просто обожнює свою дочку. Вона ніколи її не карає і не змушує щось робити. Юлія присвятила себе материнству, а виховувати маленьку Мирославу їй допомагають бабусі, одна з яких навіть звільнилася з роботи, щоб більше часу проводити з онукою.

Більше на тему: «Супермама» 38 випуск: Що ховається за красивим життям б’юті-мами Ірини?

Однак не всі учасниці схвалили такий підхід до виховання. Мамі-екстрасенсу Далі здалося, що в дитячій кімнаті забагато іграшок, якими Мирослава не в змозі гратися одночасно. До того ж дитина в три роки все ще носить памперс. На думку учасниць, це неприпустимо. Як і те, що дівчинка постійно вимагає до себе уваги і не може гратися самостійно. Щоб спокійно поговорити з гостями, Юлія замовила аніматорів, які повинні були розважати дитину. Однак і цю ідею учасниці не оцінили. Їм здалося, що мама-дієтолог балує дитину, а це може призвести до вседозволеності. Однак сама вона вважає, що це нормально, і в її дочки ще буде час, щоби навчитися прибирати і виконувати інші дрібні обов’язки.

Під час відвертої розмови Юлія поділилася історією про те, через що їй довелося пройти, щоб схуднути. Також вона розповіла про свою програму схуднення. Однак б’юті-мама Іра засумнівалася в професіоналізмі конкурентки, бо вважає, щоб бути дієтологом, мало закінчити курси, потрібно мати медичну освіту.

Ну а що порадить мамі-дієтологу ведучий проєкту Дмитро Карпачов? І хто отримає звання Супермами цього тижня? Дивіться всі подробиці в 40 випуску!

Video: «Супермама» 40 випуск: Памперси в три роки та аніматори ― як виховує свою доньку мама-дієтолог Юлія Супермама 40 випуск: Памперси в три роки і аніматори - як виховує свою дочку мама-дієтолог Юлія? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

Читайте нас також у Viber і Telegram.