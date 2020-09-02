Сьогодні, 2 вересня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 39 випуск психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях у мами-екстрасенса Далі. Її діти живуть у розкішному будинку і носять брендові речі. Однак чи почуваються вони щасливими, адже мама повністю контролює їхнє життя. Як на такі методи виховання відреагує ведучий проєкту Дмитро Карпачов, і чи прислухається Далі до його порад?

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Сьогодні учасниці вирушили в гості до мами-екстрасенса Далі. Жінка живе в елітному районі Одеси у величезному будинку і виховує трьох дітей. Далі — сувора мама, яка багато часу приділяє дисципліні. Її діти чітко знають слово «ні». Але наскільки правильний такий підхід до виховання? У цьому вирішив розібратися мамконтроль, який поспішив до неї в гості. Однак господиня їх зустріти не змогла. Замість неї учасниць привітала помічниця, яка спочатку ознайомила з правилами поведінки в домі і лише потім запросила увійти.

Зайшовши всередину, учасниці були ошелешені розкішшю, яку побачили: камін від Versace, яйця Фаберже, ліпнина на стелі, позолота і мармурові сходи! Весь будинок дуже розкішний. Далі розповіла, що вкладає дуже багато коштів в інтер’єр будинку. Персонал вона вибирає тільки після ретельної перевірки. До того ж у кожній кімнаті встановлені камери, так що Далі завжди в курсі того, що відбувається в її будинку.

Точно так само мама-екстрасенс контролює життя своїх дітей і багато сил вкладає в їхній розвиток. Так, її 3-річна донька вже знає букви, а 8-річний син ― дуже серйозний і вихований хлопчик. Однак учасницям здалося, що діти Далі — нещасні. Адже мама не дозволяє їм бігати і стрибати в будинку, бо вони можуть пошкодити або забруднити дорогий інтер’єр, а за дірку на брендових брюках Далі може позбавити сина телефона на два місяці. Також під час розмови з хлопчиком учасниці з’ясували, що він не ходить у гості до однолітків, адже його мама вважає, що друзів треба тримати на відстані витягнутої руки, бо вони можуть завдати шкоди. До того ж хлопчик зізнався, що його мама вже вибрала йому майбутню професію, зовсім не поцікавившись його думкою.

Конкуренткам здалося, що Далі — занадто сувора мама, діти якої практично живуть у золотій клітці. Однак жінка розповіла історію про те, як її близька подруга намовляла її колишнього чоловіка підсипати їй і дітям снодійне або отруту, щоб обікрасти сейф. Після цього мама-екстрасенс убезпечила себе і перестала довіряти людям. Також Далі розповіла, через яку трагедію змушена постійно носити окуляри, і вперше показала, який має вигляд без цього аксесуару. Дізнайтеся всі подробиці в 39 випуску.

Video: «Супермама» 39 випуск: Камін від Versace і яйця Фаберже — чи так добре живеться дітям мами-екстрасенса Далі? Супермама 39 випуск: Камін від Versace і яйця Фаберже - чи добре живеться дітям мами-екстрасенса Дали? Що порадить їй Дмитро Карпачов?

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