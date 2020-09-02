«Супермама» 39 выпуск: Камин от Versace и яйца Фаберже — так ли хорошо живется детям мамы-экстрасенса Дали?

Сегодня, 2 сентября, в эфир телеканала СТБ вышел 39 выпуск психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у мамы-экстрасенса Дали. Ее дети живут в роскошном доме и носят брендовые вещи. Однако чувствуют ли они себя счастливыми, ведь мама полностью контролирует их жизнь. Как на такие методы воспитания отреагирует ведущий проекта Дмитрий Карпачев, и прислушается ли Дали к его советам?

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Сегодня участницы отправились в гости к маме-экстрасенсу Дали. Женщина живет в элитном районе Одессы в огромном доме и воспитывает троих детей. Дали — строгая мама, которая много времени уделяет дисциплине. Ее дети четко знают слово «нет». Но насколько правильный такой подход к воспитанию? В этом решил разобраться мамконтроль, который поспешил к ней в гости. Однако хозяйка дома их встретить не смогла. Вместо нее участниц поприветствовала помощница, которая сначала ознакомила с правилами поведения в доме, а лишь потом пригласила войти.

Войдя внутрь, участницы были шокированы той роскошью, которую увидели: камин от Versace, яйца Фаберже, лепка на потолке, позолота и мраморные лестницы! Весь дом выглядит очень роскошно. Дали рассказала, что вкладывает очень много средств в интерьер дома. Персонал она выбирает только после тщательной проверки. К тому же в каждой комнате расположены камеры, так что Дали всегда в курсе того, что происходит в ее доме.

Точно так же мама-экстрасенс контролирует жизнь своих детей и много сил вкладывает в их развитие. Так, ее 3-летняя дочь уже знает буквы, а 8-летний сын выглядит очень серьезным и воспитанным мальчиком. Однако участницам показалось, что дети Дали — несчастны. Ведь их мама не разрешает им бегать и прыгать в доме, потому что они могут повредить или испачкать дорогой интерьер, а за дырку на брендовых брюках Дали может лишить сына телефона на два месяца. Также во время разговора с мальчиком участницы выяснили, что он не ходит в гости к сверстникам. Ведь его мама считает, что друзей нужно держать на расстоянии вытянутой руки, потому что они могут причинить вред. К тому же мальчик признался, что его мама уже выбрала ему будущую профессию, абсолютно не поинтересовавшись его мнением.

Конкуренткам показалось, что Дали — слишком строгая мама, дети которой практически живут в золотой клетке. Однако женщина рассказала историю о том, как близкая подруга уговаривала ее бывшего мужа подсыпать ей и детям снотворное или яд, чтобы обчистить сейф. После этого мама-экстрасенс обезопасила себя и перестала доверять людям. Также Дали рассказала, из-за какой трагедии она вынуждена носить очки, и впервые показала, как выглядит без этого аксессуара. Узнайте все подробности в 39 выпуске.

Video: «Супермама» 39 выпуск: Камин от Versace и яйца Фаберже — так ли хорошо живется детям мамы-экстрасенса Дали? Супермама 39 выпуск: Камин от Versace и яйца Фаберже — так ли хорошо живется детям мамы-экстрасенса Дали? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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