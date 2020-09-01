«Супермама» 38 выпуск: Что скрывается за красивой жизнью бьюти-мамы Ирины?

Сегодня, 1 сентября, в эфир телеканала СТБ вышел 38 выпуск психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у бьюти-мамы Иры, которая приучает свою 11-летнюю дочь ухаживать за собой с самого маленького возраста. Однако за красивой картинкой Ирина скрывает непростую жизнь и душевные травмы своей дочери. Что посоветует женщине ведущий проекта Дмитрий Карпачев, и прислушается ли она к его советам?

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Сегодня участницы отправились в гости к бьюти-маме Ире, которая воспитывает свою 11-летнюю дочь Софию, как настоящую леди. Мама вместе с ней ходит по салонам красоты и с легкостью может сделать ей эпиляцию, мелирование волос и маникюр. Ирина считает, что это вполне нормально, ведь даже маленькая девочка должна уметь за собой ухаживать.

Чтобы показать свои девичьи радости, Ирина приготовила для конкуренток небольшой сюрприз — процедуру ухода за руками. Участницы были приятно удивлены. Кроме этого Ирина с Софией рассказали, какие еще процедуры они частенько делают в салоне. Однако не всем понравилась такая идея. Так, мама-экстрасенс Дали выступила резко против того, что София в столь юном возрасте уже ходит с маникюром и регулярно красит волосы. Женщина считает, что это плохо влияет на детей и порождает вседозволенность.

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Однако, ближе пообщавшись в Софией, участницы изменили свое мнение. Как оказалось, у девочки практически нет свободного времени, поскольку после школы она посещает дополнительные занятия, а еще — ведет свой блог в инстаграм.

Но не все так гладко и красиво в жизни у Ирины и Софии. Девочка рассказала, что ее отец ушел из семьи и сейчас живет с ее бывшей учительницей. Для Софии это стало настоящей травмой, она даже некоторое время посещала психолога.

Ирина же рассказала немного больше об этой ситуации. Как оказалось, ее бывший муж неоднократно поднимал руку на Софию и на саму Ирину. Однако женщина нашла в себе силы развестись и начать жизнь заново.

Что по этому поводу скажет ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Какие советы даст бьюти-маме, и, главное, согласится ли Ирина с его мнением? Узнайте все подробности в 38 выпуске.

Video: «Супермама» 38 выпуск: Что скрывается за красивой жизнью бьюти-мамы Ирины? Супермама 38 выпуск: Что скрывается за красивой жизнью бьюти-мамы Ирины? Какие советы она услышит от Дмитрия Карпачева

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