Сегодня, 31 августа, в эфир телеканала СТБ возвращается любимое шоу о воспитании детей — «Супермама». Как всегда четыре участницы с кардинально противоположными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться одесситки: мама-экстрасенс, мама-диетолог, бьюти-мама и мама проблемного подростка. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Мама-экстрасенс Людмила

Людмила — таролог и экстрасенс. Эта мама держит своих детей в железном кулаке. Они точно знают, что означает слово «нет», и Людмила гордится тем, что сумела воспитать послушных детей.

Мама-диетолог Юля

Юля — участница проекта «Зважені та щасливі» — наоборот, балует свою единственную маленькую дочку. Эта мама считает, что любви много не бывает, поэтому ее любимое занятие — обнимать и целовать свою малышку.

Бьюти-мама Ира

Ира считает, что девочка должна быть красивой. Именно потому она учит свою 11-летнюю дочь ухаживать за собой. Для Иры не проблема отвести малышку в салон и сделать ей депиляцию, маникюр или мелирование волос.

Мама проблемного подростка Аня

Аня откровенно признается, что ее дочь может задать жару кому угодно, устроить драку в школе. Однако эта мама считает, что важно давать детям свободу выбора.

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в конце недели свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

А вы уже догадались, кто получит звание Супермамы на этой неделе?

Video: «Супермама»: Мама-экстрасенс, мама-диетолог, бьюти-мама и мама проблемного подростка — участницы новой недели проекта Супермама: участницы 10 недели проекта. Мама-экстрасенс, мама-диетолог, бьюти-мама и мама проблемного подростка - узнайте больше об участницах 37, 38, 39 и 40 выпусков шоу Супермама на СТБ

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